Secciones
SociedadTecnología

Para los más olvidadizos: WhatsApp incorpora los recordatorios, para que no queden más mensajes sin leer

Si te ocurre que los mensajes pendientes se te acumulan, las nuevas alarmas de WhatsApp pueden ayudarte.

¿Cómo funcionarán los recordatorios de WhatsApp? ¿Cómo funcionarán los recordatorios de WhatsApp?
Hace 1 Hs

Los más olvidadizos también podrán beneficiarse de las funciones de WhatsApp. No solo enviarán mensajes o sabrán en qué andan sus amigos y familia sino que podrán mantenerse al día con los mensajes pendientes que se acumulan en la casilla sin poder seguirles el ritmo. Pero una nueva actualización busca simplificar los problemas de los mensajes "No leídos"

WhatsApp avanza con sus actualizaciones y en esta ocasión poco tiene que ver con los contactos en la aplicación. Meta anunció que profundizará sus sistema de alertas y de agenda para quienes se olvidan de los mensajes pendientes. Así podrán contestar los chats privados y grupales que quedan sin leer. 

“Programar recordatorio” para olvidadizos y más solicitados

La novedad  de "programar recordatorio", un avance realmente útil para muchos usuarios que manejan muchas conversaciones al día o que simplemente tienen la costumbre de pensar su respuesta y proponerse contestar después, aunque eso pocas veces sucede.

La función consistirá en una alerta en el momento en que el usuario defina, de manera que, con el recordatorio podrá retomar conversaciones pendientes y así evitar que queden olvidadas. Así, si aún estás indeciso de confirmar alguna invitación, podés tomarte el tiempo de pensarlo y luego con un recordatorio de WhatsApp no te olvidarás de dar tu veredicto.

También podemos utilizar el recordatorio como alarma para nuestras tareas pendientes, programando en nuestro chat privado.

¿Cómo funcionará “programar recordatorio"?

La dinámica consistirá en simples pasos, donde manteniendo pulsado cualquier mensaje dentro de un chat, se abrirá un menú donde aparecerá la alternativa de “crear recordatorio”. Según WaBetaInfo, al activar un recordatorio, WhatsApp muestra una pequeña campana en la burbuja del mensaje para indicar que está activo. Cuando llega la hora, los usuarios reciben una notificación con el mensaje completo, vistas previas de archivos multimedia adjuntos y el chat donde se envió.

Los recordatorios se procesan en el dispositivo, lo que garantiza que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda acceder a su contenido.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo resolvió WhatsApp el problema de la doble tilde azul?

¿Cómo resolvió WhatsApp el problema de la doble tilde azul?

¿Por qué activar los mensajes temporales?: así podés mejorar tu experiencia en WhatsApp

¿Por qué activar los mensajes temporales?: así podés mejorar tu experiencia en WhatsApp

Encontrá tus archivos mucho más fácil en WhastApp: esta es la manera más sencilla de organizarlos

Encontrá tus archivos mucho más fácil en WhastApp: esta es la manera más sencilla de organizarlos

Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
6

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios