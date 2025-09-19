Para los más olvidadizos: WhatsApp incorpora los recordatorios, para que no queden más mensajes sin leer

¿Cómo funcionará “programar recordatorio"?

La dinámica consistirá en simples pasos, donde manteniendo pulsado cualquier mensaje dentro de un chat, se abrirá un menú donde aparecerá la alternativa de “crear recordatorio”. Según WaBetaInfo, al activar un recordatorio, WhatsApp muestra una pequeña campana en la burbuja del mensaje para indicar que está activo. Cuando llega la hora, los usuarios reciben una notificación con el mensaje completo, vistas previas de archivos multimedia adjuntos y el chat donde se envió.