Para los más olvidadizos: WhatsApp incorpora los recordatorios, para que no queden más mensajes sin leer

Los más olvidadizos también podrán beneficiarse de las funciones de WhatsApp. No solo enviarán mensajes o sabrán en qué andan sus amigos y familia sino que podrán mantenerse al día con los mensajes pendientes que se acumulan en la casilla sin poder seguirles el ritmo. Pero una nueva actualización busca simplificar los problemas de los mensajes "No leídos"
WhatsApp avanza con sus actualizaciones y en esta ocasión poco tiene que ver con los contactos en la aplicación. Meta anunció que profundizará sus sistema de alertas y de agenda para quienes se olvidan de los mensajes pendientes. Así podrán contestar los chats privados y grupales que quedan sin leer.
“Programar recordatorio” para olvidadizos y más solicitados
La novedad de "programar recordatorio", un avance realmente útil para muchos usuarios que manejan muchas conversaciones al día o que simplemente tienen la costumbre de pensar su respuesta y proponerse contestar después, aunque eso pocas veces sucede.
La función consistirá en una alerta en el momento en que el usuario defina, de manera que, con el recordatorio podrá retomar conversaciones pendientes y así evitar que queden olvidadas. Así, si aún estás indeciso de confirmar alguna invitación, podés tomarte el tiempo de pensarlo y luego con un recordatorio de WhatsApp no te olvidarás de dar tu veredicto.
También podemos utilizar el recordatorio como alarma para nuestras tareas pendientes, programando en nuestro chat privado.
¿Cómo funcionará “programar recordatorio"?
La dinámica consistirá en simples pasos, donde manteniendo pulsado cualquier mensaje dentro de un chat, se abrirá un menú donde aparecerá la alternativa de “crear recordatorio”. Según WaBetaInfo, al activar un recordatorio, WhatsApp muestra una pequeña campana en la burbuja del mensaje para indicar que está activo. Cuando llega la hora, los usuarios reciben una notificación con el mensaje completo, vistas previas de archivos multimedia adjuntos y el chat donde se envió.
Los recordatorios se procesan en el dispositivo, lo que garantiza que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda acceder a su contenido.