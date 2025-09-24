Personalizá WhatsApp a tu gusto: cómo activar el "modo primavera" en la app

Como una herramienta de trabajo, de acercamiento a las amistades o de diario personal, nuestro celular y aplicaciones como WhatsApp están entre nuestra consultas diarias. La aplicación de mensajería es una de las más utilizadas por muchos usuarios, por lo que también es posible ajustarla a los gustos y preferencias, así como también a la época del año.
Quienes desean apropiarse de WhatsApp y pasar de los colores verdes y grises que caracterizan a esta app, pueden adecuarla a la época del año con un sencillo truco que les permitirá poner la aplicación en "modo primavera". Para hacerlo utilizaremos Nova Launcher, capaz de cambiar la interfaz de nuestro celular a una más personalizada.
Cabe aclarar que el cambio al "modo primavera" es solo estético y no una modificación oficial de las funciones de la aplicación. A través del programa Nova Launcher es posible adecuar el aspecto del ícono de la app a la estación en la que nos encontramos con un sencillo paso a paso.
¿Qué es Nova Launcher y para qué sirve?
Nova Launcher es un reconocido programa que por mucho tiempo fue la herramienta que permitió personalizar toda la interfaz de nuestro celular de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Estos "lanzadores" permiten personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.
Desde la Nación indicaron que, para poder preparar el “modo primavera”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.
Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.
¿Cómo configurar el “modo primavera”?
Aquellos usuarios que desean activar el “modo primavera” deberán seguir los siguientes pasos:
- Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.
- Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.
- Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a la primavera. El archivo debe estar en PNG y ser transparente.
- Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.
- Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.
- Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo primavera” en WhatsApp.
En caso de que el usuario quiera regresar el logo a como estaba antes, puede volver a entrar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Luego de hacerlo, los cambios de personalización de la interfaz realizados con esta aplicación desaparecerán.