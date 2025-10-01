La Fórmula 1 confirmó a un nuevo piloto para la temporada 2026: Kimi Antonelli seguirá en Mercedes

La Fórmula 1 se mueve también fuera de la pista y, de cara al Gran Premio de Singapur, Mercedes sorprendió al confirmar la continuidad de uno de sus jóvenes talentos. En una entrevista con Sky Sports Italia, Toto Wolff anunció que Kimi Antonelli será piloto de la escudería en la temporada 2026, disipando así las especulaciones que lo vinculaban con Alpine o Williams.