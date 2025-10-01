Secciones
DeportesMotores

La Fórmula 1 confirmó a un nuevo piloto para la temporada 2026: Kimi Antonelli seguirá en Mercedes

El jefe de equipo Toto Wolff aseguró la continuidad del joven italiano de 19 años, despejando rumores sobre un posible pase a Alpine o Williams. La noticia llega en medio de la presión y la irregularidad de resultados.

Kimi Antonelli continuará en la Máxima en la temporada 2026. Kimi Antonelli continuará en la "Máxima" en la temporada 2026.
Hace 1 Hs

La Fórmula 1 se mueve también fuera de la pista y, de cara al Gran Premio de Singapur, Mercedes sorprendió al confirmar la continuidad de uno de sus jóvenes talentos. En una entrevista con Sky Sports Italia, Toto Wolff anunció que Kimi Antonelli será piloto de la escudería en la temporada 2026, disipando así las especulaciones que lo vinculaban con Alpine o Williams.

“Se quedará aquí en 2026 al 100%”, afirmó el director austríaco, acompañado por el propio corredor. Para Antonelli, de apenas 19 años, se trata de un espaldarazo clave en su incipiente trayectoria. El italiano había debutado este año con la escudería alemana, mostrando destellos de calidad pero también atravesando altibajos: logró sumar puntos en cinco de sus primeras seis carreras, aunque luego encadenó una racha negativa de seis Grandes Premios sin puntuar, con cuatro abandonos incluidos.

El 4° puesto conseguido en Bakú fue su mejor resultado hasta ahora y marcó el punto de inflexión que necesitaba antes de recibir la confirmación que tanto esperaba. Mercedes, por su parte, ya tiene garantizada una de sus butacas para 2026, mientras que el futuro de George Russell continúa en negociación.

En un mercado que ya tiene confirmadas las duplas de Ferrari (Hamilton-Leclerc), McLaren (Norris-Piastri), Aston Martin (Alonso-Stroll), Haas (Bearman-Ocon), Williams (Albon-Sainz), Audi (Hulkenberg-Bortoleto) y Cadillac (Pérez-Bottas), la ratificación de Antonelli despeja una de las incógnitas del futuro inmediato de la F1.

Temas ItaliaFerrariFernando AlonsoFórmula 1George RussellWilliams RacingAlpineKimi Antonelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un histórico campeón del Dakar y padre de un piloto de Fórmula 1 sorprendió con un elogio y una advertencia para Franco Colapinto

Un histórico campeón del Dakar y padre de un piloto de Fórmula 1 sorprendió con un elogio y una advertencia para Franco Colapinto

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios