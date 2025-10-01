La Fórmula 1 confirmó a un nuevo piloto para la temporada 2026: Kimi Antonelli seguirá en Mercedes

La Fórmula 1 se mueve también fuera de la pista y, de cara al Gran Premio de Singapur, Mercedes sorprendió al confirmar la continuidad de uno de sus jóvenes talentos. En una entrevista con Sky Sports Italia, Toto Wolff anunció que Kimi Antonelli será piloto de la escudería en la temporada 2026, disipando así las especulaciones que lo vinculaban con Alpine o Williams.
“Se quedará aquí en 2026 al 100%”, afirmó el director austríaco, acompañado por el propio corredor. Para Antonelli, de apenas 19 años, se trata de un espaldarazo clave en su incipiente trayectoria. El italiano había debutado este año con la escudería alemana, mostrando destellos de calidad pero también atravesando altibajos: logró sumar puntos en cinco de sus primeras seis carreras, aunque luego encadenó una racha negativa de seis Grandes Premios sin puntuar, con cuatro abandonos incluidos.
El 4° puesto conseguido en Bakú fue su mejor resultado hasta ahora y marcó el punto de inflexión que necesitaba antes de recibir la confirmación que tanto esperaba. Mercedes, por su parte, ya tiene garantizada una de sus butacas para 2026, mientras que el futuro de George Russell continúa en negociación.
En un mercado que ya tiene confirmadas las duplas de Ferrari (Hamilton-Leclerc), McLaren (Norris-Piastri), Aston Martin (Alonso-Stroll), Haas (Bearman-Ocon), Williams (Albon-Sainz), Audi (Hulkenberg-Bortoleto) y Cadillac (Pérez-Bottas), la ratificación de Antonelli despeja una de las incógnitas del futuro inmediato de la F1.