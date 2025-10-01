Secciones
DeportesMotores

¿Quién es Laura Villars, la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA?

La piloto y empresaria suiza, de 28 años, sacudió al mundo motor al anunciar su candidatura para liderar la Federación Internacional del Automóvil. Su programa propone más democracia, transparencia, sostenibilidad e inclusión en un deporte históricamente dominado por hombres.

Laura Villars es la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA. Laura Villars es la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA.
Hace 2 Hs

Laura Villars sorprendió al anunciar en sus redes sociales su postulación a la presidencia de la FIA, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en aspirar al máximo cargo del automovilismo mundial. La noticia generó un verdadero “shock” en la comunidad motor y abrió un debate sobre el futuro del deporte.

"Mi ambición es una gobernanza más democrática, más transparente, más responsable, abierta a las mujeres y a las nuevas generaciones. Estoy convencida de que el automovilismo necesita diversidad e innovación para seguir inspirando a los jóvenes de todo el mundo", expresó la suiza en su carta de presentación. 

La suiza de 28 años plantea un programa basado en cinco pilares: fortalecer la democracia interna, garantizar la transparencia, impulsar un sello de sostenibilidad denominado “FIA Eco-Performance”, ampliar programas de inclusión como Girls on Track y fundar una Academia de Jóvenes Líderes. Además, propone un Fondo para Mujeres en el Automovilismo con 20 becas anuales y mecanismos de cofinanciación para abaratar los costos de las categorías base.

El anuncio oficial de la candidatura de Laura Villars. El anuncio oficial de la candidatura de Laura Villars.

Villars, piloto en las Ligier European Series y excompetidora en F4, Ferrari Challenge y Ultimate Cup Series, combina experiencia deportiva y formación empresarial. Bajo el lema “Cero muertes para 2035”, promete que la FIA sea líder en movilidad sostenible y seguridad vial.

Las elecciones se realizarán el 12 de diciembre en Uzbekistán. Para oficializar su candidatura, Villars deberá reunir 18 avales de los 245 clubes que conforman la FIA y luego enfrentarse al actual presidente Mohammed Ben Sulayem y al británico Tim Mayer.

Más allá del resultado, su sola presencia ya marca un hito: por primera vez, una mujer desafía las estructuras tradicionales de poder en el automovilismo mundial.

Temas Fórmula 1SuizaUzbekistán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Max Verstappen debutó en GT3 en Nürburgring y ganó con autoridad en el “Infierno Verde”

Max Verstappen debutó en GT3 en Nürburgring y ganó con autoridad en el “Infierno Verde”

“Téngalo presente en sus pensamientos y oraciones”: el desesperante momento de Hamilton por su mascota

“Téngalo presente en sus pensamientos y oraciones”: el desesperante momento de Hamilton por su mascota

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y el piloto lo despidió con un emotivo mensaje en redes

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y el piloto lo despidió con un emotivo mensaje en redes

La Fórmula 1 podría volver a Argentina en 2027, pero todo dependerá de Franco Colapinto

La Fórmula 1 podría volver a Argentina en 2027, pero todo dependerá de Franco Colapinto

El hombre en llamas vuelve a manejar un Fórmula 1 tras sobrevivir al accidente que paralizó al mundo en 2020

El "hombre en llamas" vuelve a manejar un Fórmula 1 tras sobrevivir al accidente que paralizó al mundo en 2020

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
2

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
3

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
5

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios