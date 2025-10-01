Secciones
DeportesFútbol

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

El futbolista de la Selección fue captado in fraganti con una influencer que publicaba su relación en sus redes sociales.

Nico González fue visto a los besos con una influencer con pareja. Nico González fue visto a los besos con una influencer con pareja.
Hace 1 Hs

Tras una separación escandalosa, Nico González se vio envuelto en otro caos mediático, esta vez con una reconocida influencer que estaba en pareja, mientras se encontraba en una fiesta en España, un mes después de su ruptura con su ex novia, Paloma Silberberg.

Fue una de las joyas del fútbol argentino, jugó en la Selección y hoy juega en una liga regional

Fue una de las joyas del fútbol argentino, jugó en la Selección y hoy juega en una liga regional

El jugador de la Selección Argentina, Nico González fue visto a los besos en España junto a la reconocida influencer catalana, Claudia Martínez, un mes después de anunciar su separación de Paloma Silberberg, con quien había mantenido una relación de tres años.

Nico González a los besos en España

Las imágenes del jugador del Atlético de Madrid se viralizaron por las redes sociales, donde se lo observa abrazado y a los besos con Martínez. "Según me cuentan, solo fue un lío de esa noche y ya. Ambos se siguen desde hace tiempo", explicó el periodista español Javi Hoyos, quien dio a conocer el video que ocurrió en la fiesta Bresh.

A pesar de la caótica ruptura de Silberberg, donde la modelo vio al jugador con Sabrina Rojas en un boliche y luego lo descubrió a través de las cámaras de seguridad con otra mujer en el living de su casa, la polémica ya no se centraría en el futbolista sino en Martinez.

Captura de video de Javi Hoyos Martinez. Captura de video de Javi Hoyos Martinez.

La influencer de 29 años saltó a la fama en el reality español Mujeres y Hombres y Viceversa en 2017. En 2022 participó en la quinta edición de La isla de las tentaciones, en donde terminó separándose de su entonces pareja, Javi Redondo y fue allí donde conoció a Mario González. Desde ese momento consolidaron su relación que ya llevaba tres años.

Una abrupta separación

Ambos mostraban su relación en Instagram, donde más de 800 mil personas siguen a Martínez y habían participado juntos en otro reality, Supervivientes. Sin embargo, todo llegó a su fin y parece que Nico González sería el tercero en discordia. Una vez que se viralizaron las imágenes de los besos, Mario salió a anunciar su separación.

Junto a una serie de fotos junto a su ex novia, escribió: “Pensé que nunca llegaría este momento, o más bien, no me lo quería creer, pero es el momento de despedirse y cerrar este capítulo de mi vida, este capítulo que me ha enseñado tanto y que ha sido tan bonito”.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios