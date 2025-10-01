Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras una separación escandalosa, Nico González se vio envuelto en otro caos mediático, esta vez con una reconocida influencer que estaba en pareja, mientras se encontraba en una fiesta en España, un mes después de su ruptura con su ex novia, Paloma Silberberg.
El jugador de la Selección Argentina, Nico González fue visto a los besos en España junto a la reconocida influencer catalana, Claudia Martínez, un mes después de anunciar su separación de Paloma Silberberg, con quien había mantenido una relación de tres años.
Nico González a los besos en España
Las imágenes del jugador del Atlético de Madrid se viralizaron por las redes sociales, donde se lo observa abrazado y a los besos con Martínez. "Según me cuentan, solo fue un lío de esa noche y ya. Ambos se siguen desde hace tiempo", explicó el periodista español Javi Hoyos, quien dio a conocer el video que ocurrió en la fiesta Bresh.
A pesar de la caótica ruptura de Silberberg, donde la modelo vio al jugador con Sabrina Rojas en un boliche y luego lo descubrió a través de las cámaras de seguridad con otra mujer en el living de su casa, la polémica ya no se centraría en el futbolista sino en Martinez.
La influencer de 29 años saltó a la fama en el reality español Mujeres y Hombres y Viceversa en 2017. En 2022 participó en la quinta edición de La isla de las tentaciones, en donde terminó separándose de su entonces pareja, Javi Redondo y fue allí donde conoció a Mario González. Desde ese momento consolidaron su relación que ya llevaba tres años.
Una abrupta separación
Ambos mostraban su relación en Instagram, donde más de 800 mil personas siguen a Martínez y habían participado juntos en otro reality, Supervivientes. Sin embargo, todo llegó a su fin y parece que Nico González sería el tercero en discordia. Una vez que se viralizaron las imágenes de los besos, Mario salió a anunciar su separación.
Junto a una serie de fotos junto a su ex novia, escribió: “Pensé que nunca llegaría este momento, o más bien, no me lo quería creer, pero es el momento de despedirse y cerrar este capítulo de mi vida, este capítulo que me ha enseñado tanto y que ha sido tan bonito”.