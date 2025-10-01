Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Nico González a los besos en España

Las imágenes del jugador del Atlético de Madrid se viralizaron por las redes sociales, donde se lo observa abrazado y a los besos con Martínez. "Según me cuentan, solo fue un lío de esa noche y ya. Ambos se siguen desde hace tiempo", explicó el periodista español Javi Hoyos, quien dio a conocer el video que ocurrió en la fiesta Bresh.