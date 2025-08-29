Paloma Silberbreg habló del video de su ex, Nicolás González, con Sabrina Rojas

Pese a que González intentó darle explicaciones, no fueron suficientes para la modelo. “Me dijo que se la habían presentado ahí, en el boliche, para que la salude y que solamente hablaron, que ella no lo conocía. Todo lo que dijo ella en la tele”, contó la modelo. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que Rojas y se ex novio se hubieran puesto de acuerdo para dar la misma explicación.