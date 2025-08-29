Secciones
Paloma Silberbreg habló del video de su ex, Nicolás González, con Sabrina Rojas

La modelo contó que la falta de confianza que tenía en su pareja fue uno de los motivos por los que terminó la relación.

Paloma Silberbreg habló del video de su ex, Nicolás González, con Sabrina Rojas
Hace 7 Min

A poco más de un mes de haber finalizado su relación, esta semana se viralizó un video de Nicolás González, jugador de la Selección, con Sabrina Rojas. Su ex pareja, Paloma Silberberg, habló de las imágenes que vio y confesó haberse sentido humillada. Además, contó cuáles fueron los motivos por los que se separaron.

Silberberg y González empezaron su relación en 2022 y pasaron juntos más de tres años, habiendo incluso llegado a convivir. Pero en el medio, según contó la modelo, hubo algunos idas y vueltas. En los últimos tres años, el futbolista y la modelo se separaron dos veces y cada una de ellas se dio cuando regresaban a Argentina de Italia, donde él juega.

Paloma Silberberg habló de Sabrina Rojas y Nico González

Las imágenes de Rojas y González recorrieron todo el país e inevitablemente llegaron al círculo cercano de Paloma. “Me sentí súper humillada cuando vi ese video en la tele. Imaginate que yo no sabía nada, me enteré por la tele”, dijo ayer en diálogo con “A la tarde”, el programa conducido por Karina Mazzocco.

Pese a que González intentó darle explicaciones, no fueron suficientes para la modelo. “Me dijo que se la habían presentado ahí, en el boliche, para que la salude y que solamente hablaron, que ella no lo conocía. Todo lo que dijo ella en la tele”, contó la modelo. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que Rojas y se ex novio se hubieran puesto de acuerdo para dar la misma explicación.

Aunque las imágenes le impactaron, reconoció que ese no fue el motivo de la separación. “No es que no le creí, es que después de tantas cosas que pasaron, ya me costaba creer hasta lo más mínimo”, dijo en relación a los problemas de confianza que arrastraron los últimos años.

Por qué se separaron Nico González y Paloma Silberberg

“Nuestro problema siempre era cuando veníamos a Argentina”, contó también Silberberg. Es que en su regreso al país, el delantero de la Selección parecía querer recuperar todo el tiempo con sus amigos. “No me molestaba que salga, pero creo que hay límites en las salidas”, sentenció la modelo al respecto.

Silberberg también destacó que fueron muchos los motivos que llevaron a la separación. “No fue lo de Sabrina Rojas. No fue eso, pero sí sumó”, dijo. Además explicó por qué se sintió humillada: “Tengo familia, tengo amigos que tuvieron que ver ese video, ¡además de un país! Y me sentí humillada porque soy la que queda en el medio y me pegan a mí”.

