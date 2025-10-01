Fue una de las joyas del fútbol argentino, jugó en la Selección y hoy juega en una liga regional

Facundo Bertoglio fue, a comienzos de la década pasada, una de las grandes promesas del fútbol argentino. Debutó en Colón en 2009 y brilló en la Copa Libertadores 2010 con apenas 20 años. Ese mismo semestre vivió uno de sus hitos personales: le marcó un doblete a Boca en el "Cementerio de los Elefantes" y, semanas después, fue convocado por Diego Maradona a la Selección. En aquel amistoso contra Haití en Neuquén convirtió dos goles, compartiendo cancha con figuras como Martín Palermo y Ariel Ortega.