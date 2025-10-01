Fue una de las joyas del fútbol argentino, jugó en la Selección y hoy juega en una liga regional

Facundo Bertoglio fue, a comienzos de la década pasada, una de las grandes promesas del fútbol argentino. Debutó en Colón en 2009 y brilló en la Copa Libertadores 2010 con apenas 20 años. Ese mismo semestre vivió uno de sus hitos personales: le marcó un doblete a Boca en el "Cementerio de los Elefantes" y, semanas después, fue convocado por Diego Maradona a la Selección. En aquel amistoso contra Haití en Neuquén convirtió dos goles, compartiendo cancha con figuras como Martín Palermo y Ariel Ortega.
Su proyección parecía no tener techo. Sin embargo, tras menos de 50 partidos en Primera, Colón lo transfirió al Dinamo Kiev por U$S 4 millones. Allí compartió vestuario con Andriy Shevchenko, pero no logró continuidad. Su carrera se convirtió en un periplo de préstamos y pasos por ligas exóticas: Gremio de Brasil, Evian de Francia, Tigre en Argentina y una larga estadía en Grecia, donde defendió camisetas de Asteras Trípoli, Aris Salónica, Volos, PAS Lamia e Iraklis. También jugó en Ordabasy de Kazajistán y en Aldosivi de Mar del Plata.
Hoy, con 34 años, decidió cerrar el círculo en su pueblo natal. Se sumó a Centenario de San José de la Esquina, el club donde dio sus primeros pasos, y lo conduce como capitán hacia la final de la Copa Santa Fe frente a Unión. En el ocaso de su carrera, Bertoglio busca un último grito de gloria en la tierra que lo vio nacer.