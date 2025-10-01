Secciones
DeportesFútbol

Lautaro Martínez hizo historia en la Champions: primer jugador del Inter de Milán en marcar en siete temporadas seguidas

El delantero argentino alcanzó una marca inédita en el club italiano tras anotar un doblete frente al Slavia de Praga. Con 23 goles en la competencia europea, quedó a uno de igualar a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Lautaro Martínez anotó un doblete frente al Slavia Praga en Champions League. Lautaro Martínez anotó un doblete frente al Slavia Praga en Champions League. Foto tomada de TN.
Hace 2 Hs

Lautaro Martínez sigue escribiendo páginas doradas en la historia del Inter de Milán. “El Toro” se convirtió en el primer futbolista del club en anotar en siete temporadas consecutivas de la Champions League, un récord que lo posiciona entre los grandes nombres del fútbol europeo.

El capitán del conjunto "neroazzurro" firmó un doblete en la victoria por 3-0 frente al Slavia de Praga, con goles a los 30 y 65 minutos que resultaron determinantes para asegurar los tres puntos. Gracias a su aporte, el Inter se mantiene en la cima del grupo junto a Real Madrid y Bayern Múnich.

Con estas dos conquistas, "Toro" alcanzó los 23 goles en 59 partidos de Champions, quedando a solo uno de igualar los registros de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, dos compatriotas que dejaron huella en el máximo torneo continental.

Su nivel no pasó desapercibido para el rival: el defensor del Slavia, Tomás Vlcek, lo elogió junto a Marcus Thuram como delanteros de “clase mundial”.

Temas Gonzalo HiguaínAngel Di MaríaFC Internazionale MilanoChampions LeagueLautaro MartínezArgentinaLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
2

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
3

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
5

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios