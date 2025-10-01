Lautaro Martínez hizo historia en la Champions: primer jugador del Inter de Milán en marcar en siete temporadas seguidas

Lautaro Martínez sigue escribiendo páginas doradas en la historia del Inter de Milán. “El Toro” se convirtió en el primer futbolista del club en anotar en siete temporadas consecutivas de la Champions League, un récord que lo posiciona entre los grandes nombres del fútbol europeo.
El capitán del conjunto "neroazzurro" firmó un doblete en la victoria por 3-0 frente al Slavia de Praga, con goles a los 30 y 65 minutos que resultaron determinantes para asegurar los tres puntos. Gracias a su aporte, el Inter se mantiene en la cima del grupo junto a Real Madrid y Bayern Múnich.
Con estas dos conquistas, "Toro" alcanzó los 23 goles en 59 partidos de Champions, quedando a solo uno de igualar los registros de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, dos compatriotas que dejaron huella en el máximo torneo continental.
Su nivel no pasó desapercibido para el rival: el defensor del Slavia, Tomás Vlcek, lo elogió junto a Marcus Thuram como delanteros de “clase mundial”.