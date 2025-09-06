Lautaro Martínez, sobre su lugar en la élite del fútbol: “Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo”

Lautaro Martínez vive un momento especial en su carrera. El delantero bahiense fue protagonista en la goleada de la Selección contra Venezuela: marcó un gol que le permitió superar a Diego Maradona y Gonzalo Higuaín en la tabla histórica de artilleros de la "Albiceleste". Con esa conquista, se adueñó del quinto puesto absoluto entre los máximos goleadores de la historia argentina.
Su presente no se limita a la selección. En el Inter, club donde se consolidó como capitán y referente ofensivo, sigue siendo pieza clave en la Serie A y en las competiciones europeas. Ese recorrido, según él mismo, lo coloca en un sitio privilegiado dentro del fútbol mundial.
En diálogo con France Football, Lautaro no dudó en ubicarse en la élite: “Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo”, afirmó. Aunque evitó dar nombres de otros colegas, explicó: “Lo que he hecho en los últimos años me permite estar entre los cinco mejores”.
Sin embargo, también dejó en claro una sensación que lo acompaña: la de estar “infravalorado”. “Quizás sea una cuestión de imagen, de marketing, que no me lleva donde merezco”, reconoció. Pese a ello, remarcó que lo que más le importa es su entrega: “Siempre doy todo por mis compañeros y por mi camiseta. Eso es lo más importante. Intento alcanzar mis metas para estar en paz conmigo mismo. Estoy muy contento con mi carrera”.
El bahiense de 28 años, además, expresó un deseo que trasciende los goles: “Me gustaría que me reconocieran como una persona buena y educada que siempre se ha portado bien”.
En la antesala del Balón de Oro 2025, Lautaro también recordó la desilusión del séptimo puesto obtenido en 2024: “Esperaba terminar mejor. Respeto la decisión de los jueces; me preguntaron qué pensaba y así lo dije. Nunca he estado en el meollo del asunto”. Aun así, confía en que su última temporada le permita escalar posiciones: “No sé qué puesto puedo reclamar, pero hice una gran campaña. Merezco un buen lugar”.
El delantero recordó que, en 2024, fue campeón de la Serie A con Inter y autor del gol que coronó a Argentina en la Copa América. Ahora, con nuevos récords en la Selección y la madurez de los 28 años, Lautaro busca algo más que títulos: el reconocimiento definitivo como uno de los delanteros top del mundo.