Lautaro Martínez, sobre su lugar en la élite del fútbol: “Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo”

Sin embargo, también dejó en claro una sensación que lo acompaña: la de estar “infravalorado”. “Quizás sea una cuestión de imagen, de marketing, que no me lleva donde merezco”, reconoció. Pese a ello, remarcó que lo que más le importa es su entrega: “Siempre doy todo por mis compañeros y por mi camiseta. Eso es lo más importante. Intento alcanzar mis metas para estar en paz conmigo mismo. Estoy muy contento con mi carrera”.