Lautaro Martínez, sobre su lugar en la élite del fútbol: “Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo”

El delantero de la Selección superó a Maradona e Higuaín en la tabla histórica y se afianzó como pieza clave en el Inter. A los 28 años, asegura que se siente “infravalorado”, pero reivindica su lugar en la élite y apunta a un gran puesto en el Balón de Oro.

Hace 1 Hs

Lautaro Martínez vive un momento especial en su carrera. El delantero bahiense fue protagonista en la goleada de la Selección contra Venezuela: marcó un gol que le permitió superar a Diego Maradona y Gonzalo Higuaín en la tabla histórica de artilleros de la "Albiceleste". Con esa conquista, se adueñó del quinto puesto absoluto entre los máximos goleadores de la historia argentina.

Su presente no se limita a la selección. En el Inter, club donde se consolidó como capitán y referente ofensivo, sigue siendo pieza clave en la Serie A y en las competiciones europeas. Ese recorrido, según él mismo, lo coloca en un sitio privilegiado dentro del fútbol mundial.

En diálogo con France Football, Lautaro no dudó en ubicarse en la élite: “Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo”, afirmó. Aunque evitó dar nombres de otros colegas, explicó: “Lo que he hecho en los últimos años me permite estar entre los cinco mejores”.

Sin embargo, también dejó en claro una sensación que lo acompaña: la de estar “infravalorado”. “Quizás sea una cuestión de imagen, de marketing, que no me lleva donde merezco”, reconoció. Pese a ello, remarcó que lo que más le importa es su entrega: “Siempre doy todo por mis compañeros y por mi camiseta. Eso es lo más importante. Intento alcanzar mis metas para estar en paz conmigo mismo. Estoy muy contento con mi carrera”.

El bahiense de 28 años, además, expresó un deseo que trasciende los goles: “Me gustaría que me reconocieran como una persona buena y educada que siempre se ha portado bien”.

En la antesala del Balón de Oro 2025, Lautaro también recordó la desilusión del séptimo puesto obtenido en 2024: “Esperaba terminar mejor. Respeto la decisión de los jueces; me preguntaron qué pensaba y así lo dije. Nunca he estado en el meollo del asunto”. Aun así, confía en que su última temporada le permita escalar posiciones: “No sé qué puesto puedo reclamar, pero hice una gran campaña. Merezco un buen lugar”.

El delantero recordó que, en 2024, fue campeón de la Serie A con Inter y autor del gol que coronó a Argentina en la Copa América. Ahora, con nuevos récords en la Selección y la madurez de los 28 años, Lautaro busca algo más que títulos: el reconocimiento definitivo como uno de los delanteros top del mundo.

Temas Diego Armando MaradonaVenezuelaGonzalo HiguaínSelección Argentina de fútbolFC Internazionale MilanoLautaro MartínezArgentinaFrance Football
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
Polémica urbana: "No molestamos a nadie", dijeron los adolescentes ciclistas
El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
Tucumán está de la cabeza
Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y Chiqui Tapia tuvo que intervenir

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

