Jannik Sinner arrasó en la final y volvió a coronarse campeón en Pekín

La final tuvo un desarrollo sin sobresaltos para el transalpino. Desde el primer juego rompió el servicio de Tien y rápidamente encaminó el set inicial, que cerró por 6-2 con otro quiebre de saque. En el segundo parcial, la historia se repitió: tras un breve intento de resistencia del joven estadounidense de 19 años, Sinner encadenó cinco juegos consecutivos y selló la victoria con otro categórico 6-2.