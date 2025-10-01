Secciones
Jannik Sinner arrasó en la final y volvió a coronarse campeón en Pekín

El número 2 del mundo venció con autoridad al joven estadounidense Learner Tien (6-2 y 6-2) y conquistó por segunda vez el ATP 500 de la capital china. Es su tercer título en la temporada y el 21º de su carrera.

Jannik Sinner se consagró campeón en Pekín. Jannik Sinner se consagró campeón en Pekín. Foto tomada de Infobae.
Hace 2 Hs

El italiano Jannik Sinner reafirmó su jerarquía en el circuito y se proclamó campeón del ATP 500 de Pekín tras derrotar al estadounidense Learner Tien en dos sets contundentes (6-2 y 6-2) en apenas una hora y 14 minutos de juego. El jugador de San Cándido, actual número 2 del ranking mundial, levantó así su tercer título en 2025 y el vigésimo primero de su carrera profesional.

La final tuvo un desarrollo sin sobresaltos para el transalpino. Desde el primer juego rompió el servicio de Tien y rápidamente encaminó el set inicial, que cerró por 6-2 con otro quiebre de saque. En el segundo parcial, la historia se repitió: tras un breve intento de resistencia del joven estadounidense de 19 años, Sinner encadenó cinco juegos consecutivos y selló la victoria con otro categórico 6-2.

Se trata de la segunda vez en tres años que Sinner conquista el título en la capital china, después de haberlo ganado en 2022 y cederlo en 2024 ante Carlos Alcaraz. En su palmarés figuran ya cuatro Grand Slam, varios Masters 1000, seis trofeos de categoría 500 y 250, además de las ATP Finals de 2024.

Con este nuevo triunfo, Sinner consolida su estatus como uno de los grandes protagonistas del circuito y sigue proyectando su figura hacia la cima del tenis mundial.

