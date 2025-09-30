Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Carlos Alcaraz sigue escribiendo capítulos de grandeza en el tenis mundial. El número uno del ranking ATP se consagró campeón del torneo de Tokio por primera vez en su carrera tras superar al estadounidense Taylor Fritz (N.5) por un doble 6-4 en una hora y 32 minutos de juego. Con este triunfo, el murciano alcanzó los 24 títulos en el circuito, ocho de ellos en lo que va de 2025.
El español, de apenas 22 años, hilvanó así su décima final de la temporada y se convirtió en el sexto jugador del siglo en levantar ocho trofeos en un mismo año. En esta campaña, su cosecha incluye dos Grand Slams —Roland Garros y el US Open—, tres Masters 1000 (Monte-Carlo, Roma y Cincinnati) y los ATP de Queen’s, Rotterdam y ahora Tokio. Un recorrido que lo confirma como el tenista más dominante del circuito.
Una temporada impecable
La victoria en Japón elevó a 67 el número de partidos ganados en 2025 y le permitió igualar a Alexander Zverev como el jugador con más títulos entre los nacidos después de 1990. En total, ya cuenta con seis trofeos de Grand Slam en su joven carrera.
Alcaraz afrontó el torneo nipón con el tobillo izquierdo vendado, producto de una molestia sufrida en su estreno frente al argentino Sebastián Báez. Sin embargo, lejos de acusar dolor, mantuvo un nivel alto de intensidad y apenas cedió un break en toda la final, cuando servía para cerrar el duelo en el segundo set.
Taylor Fritz, que había derrotado al español semanas atrás en la Laver Cup, no logró repetir la hazaña. El estadounidense de 27 años se encontró con un rival sólido en todos los frentes y apenas pudo incomodarlo en tramos aislados del partido.
Lo que viene
Tras esta nueva conquista, Alcaraz se prepara para el Masters 1000 de Shanghái, donde volverá a cruzarse con Jannik Sinner, su rival directo en la pelea por la cima del ranking mundial.
