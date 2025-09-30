Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Carlos Alcaraz sigue escribiendo capítulos de grandeza en el tenis mundial. El número uno del ranking ATP se consagró campeón del torneo de Tokio por primera vez en su carrera tras superar al estadounidense Taylor Fritz (N.5) por un doble 6-4 en una hora y 32 minutos de juego. Con este triunfo, el murciano alcanzó los 24 títulos en el circuito, ocho de ellos en lo que va de 2025.