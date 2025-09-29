La historia de René Bustos (h): de Gerente comercial de autos a pelear por el título mundial de Taekwon-do

Comencé en 1984, cuando tenía apenas dos años. Mi papá es uno de los pioneros del taekwondo en la provincia y enseña desde hace más de 50 años. Como no tenían niñera que me cuidara, él me llevaba a sus clases. Podría decirse que empecé a entrenar desde la cuna. Hoy ya llevo más de 40 años de práctica.