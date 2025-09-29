La historia de René Bustos (h): de Gerente comercial de autos a pelear por el título mundial de Taekwon-do

¿Cómo fueron tus comienzos en este deporte?
Comencé en 1984, cuando tenía apenas dos años. Mi papá es uno de los pioneros del taekwondo en la provincia y enseña desde hace más de 50 años. Como no tenían niñera que me cuidara, él me llevaba a sus clases. Podría decirse que empecé a entrenar desde la cuna. Hoy ya llevo más de 40 años de práctica.
A lo largo de mi carrera fui campeón nacional e internacional en múltiples ocasiones y participé en cinco mundiales: cuatro como competidor y uno como entrenador de la Selección Nacional. Este deporte me dio la posibilidad de viajar, competir y conocer el mundo.
En 2011 participé en mi último Mundial como técnico de la Selección. Recuerdo con orgullo una nota de La Gaceta, ya que fue la primera vez que el equipo entrenaba en el interior del país. También fui el primer entrenador del interior en llegar a ese cargo.
Después de ese mundial sentí que había alcanzado todo lo que podía lograr y, al ser un deporte amateur, decidí retirarme para dedicarme a otras obligaciones de la vida.
También incursionaste en el boxeo, ¿cómo fue esa experiencia?
Sí. Junto a mi socio en locales deportivos, Daniel Alperovich, tuvimos la oportunidad de involucrarnos gracias a un gran amigo en común: el querido Puma Santillán (QEPD). Él nos motivó a dar una mano y así comenzamos a apoyar este deporte.
Obtuve la licencia nacional de promotor FAB y representamos a varios boxeadores como el “Zorrito” Coria, Darío Ruiz y a Diego “El Profeta” Ruiz, a quien acompañamos desde el inicio de su carrera profesional hasta consagrarse campeón argentino.
Además, logramos que Tucumán volviera a ser sede de títulos mundiales después de 20 años, trayendo la transmisión de TyC Sports. Organizamos eventos memorables: desde peleas de la Tigresa Acuña con estadios colmados, hasta la histórica velada en el Hilton con Omar Narváez, que contó con la presencia de actores como Sabrina Rojas, Luciano Castro y Jimena Barón.
Uno de los recuerdos más especiales fue viajar a Japón con Darío “Bad Boy” Ruiz, donde ganó por KO en el primer round una eliminatoria mundialista. Esa victoria le dio la posibilidad de disputar el título en Panamá, algo que no sucedía en Tucumán desde los tiempos de Pedro Décima. Conservo con cariño las notas de esos momentos como recuerdos para mis hijos.
¿Cómo vinculás tu carrera deportiva con tu pasión por las ventas de autos?
En 2015 ingresé a Volkswagen Alperovich. Ya había trabajado allí cinco años antes, en mi juventud, pasando por distintos puestos hasta jefe de taller y servicio. Tras dedicarme al comercio deportivo, regresé como Gerente de Repuestos.
En esa etapa impulsamos el sector de ventas mayoristas en casi todas las provincias del país e inauguramos el NORA Center VW, un centro de ventas mayoristas de referencia.
En 2018 ascendí a Gerente de Planes de Ahorro. Durante tres años consecutivos fuimos la concesionaria número uno en ventas del país, obteniendo premios y viajes a Barcelona y Alemania.
En 2024 me designaron Gerente Comercial. Hoy lidero un equipo de 50 vendedores y 20 administrativos que, mes a mes, logra los mejores resultados de la provincia. Para mí, el trabajo tiene mucho en común con el deporte: esfuerzo, metas claras y espíritu competitivo. Siempre motivo a mi equipo a ser los mejores.
¿Por qué decidiste volver a competir después de 13 años?
La motivación fue mi hijo mayor, Benicio. Él comenzó a practicar taekwondo y, en un viaje de vuelta de un torneo en Córdoba, me preguntó: “Papá, ¿por qué no seguís compitiendo? Me hubiera encantado verte pelear”.
Esa pregunta me marcó. Para regresar tuve que bajar 15 kilos y entrenar intensamente para clasificar. Retomé con las mismas ganas de mis primeros mundiales, entrenando en Tucumán, rodeado de familia, amigos y compañeros.
Del 3 al 10 de octubre competiré en Jesolo, Italia, en mi quinto y último mundial, al que llamo The Last Dance. Mi objetivo es coronar mi carrera con el título mundial en la categoría hasta 78 kg, un logro que quiero dedicarle especialmente a mi mamá.
Será un viaje inolvidable porque voy acompañado de toda mi familia.
¿Recibiste algún tipo de ayuda económica para este viaje?
No. Esta vez el sponsor fui yo mismo y mi trabajo. Lamentablemente, al ser un deporte amateur, no contamos con apoyo del gobierno, el municipio ni empresas.
Eso hace que muchos jóvenes con gran talento no puedan viajar. Ojalá esto cambie en el futuro.
Mi objetivo con The Last Dance es demostrar que no hay edad ni límites para alcanzar la cima cuando existen sacrificio, constancia y amor por lo que uno hace. Es la enseñanza que quiero dejarles a mis hijos, Benicio y León, quienes vivieron conmigo todo este proceso.
Mayores logros deportivos:
- Primer tucumano en integrar la Selección Argentina (2000)
- Triple medalla de bronce en el Mundial de Corea del Norte 2000
- Campeón Panamericano en Punta del Este 2000 y Venezuela 2005
- Primer entrenador del interior en dirigir la Selección Argentina (Estonia 2011), logrando 37 medallas
Participación en Mundiales:
- 2000 – Corea del Norte: Triple medalla de bronce
- 2005 – Australia: 7° puesto
- 2007 – Eslovenia: 4° puesto (venciendo al campeón mundial en 2° ronda)
- 2011 – Estonia: Técnico de la Selección Argentina, 37 medallas.