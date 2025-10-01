Qué pasa si se cierra el Gobierno en Estados Unidos: conocé las consecuencias

En esta oportunidad, el Senado cuenta con una mayoría republicana de 53 a 47, pero para aprobar la ley se requieren 60 votos, lo que obliga a negociar con el bloque demócrata. Desde la Cámara de Representantes, los demócratas adelantaron que no acompañarán la iniciativa sin una cláusula que extienda beneficios de salud. El expresidente Donald Trump y los republicanos insisten en que se trata de un “proyecto de ley limpio” y rechazaron nuevas concesiones.