Qué pasa si se cierra el Gobierno en Estados Unidos: conocé las consecuencias

Estados Unidos se encuentra al borde de un nuevo cierre del Gobierno si el Congreso y el Senado no alcanzan un acuerdo para extender la financiación federal antes de la medianoche del 1º de octubre. El proyecto en discusión busca garantizar fondos por siete semanas adicionales mientras se define el presupuesto anual de gasto.
Qué implica un cierre del Gobierno en EE.UU.
Cuando el financiamiento del presupuesto federal se agota, el Gobierno estadounidense solo puede operar con los recursos previamente aprobados por ley. En caso de no haber acuerdo, numerosos organismos deben suspender operaciones y otorgar licencias a sus trabajadores, mientras que los servicios considerados esenciales continúan en funcionamiento.
En esta oportunidad, el Senado cuenta con una mayoría republicana de 53 a 47, pero para aprobar la ley se requieren 60 votos, lo que obliga a negociar con el bloque demócrata. Desde la Cámara de Representantes, los demócratas adelantaron que no acompañarán la iniciativa sin una cláusula que extienda beneficios de salud. El expresidente Donald Trump y los republicanos insisten en que se trata de un “proyecto de ley limpio” y rechazaron nuevas concesiones.
Qué organismos dejarían de funcionar
De concretarse el cierre, agencias clave como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA) deberían detener sus tareas.
Otros organismos, como la Administración del Seguro Social (SSA), continuarían operativos, pero con demoras en trámites y servicios, como la emisión de tarjetas de reemplazo de Medicare.
Trump ya instruyó a varias entidades para que preparen avisos de despidos permanentes en caso de que el conflicto no se resuelva a tiempo.
Qué servicios siguen funcionando
Las funciones esenciales relacionadas con la seguridad nacional y pública no se interrumpen, aunque los trabajadores podrían sufrir retrasos en el cobro de salarios. Entre ellas se incluyen la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los controladores aéreos.
El último cierre del Gobierno y sus consecuencias
El cierre más prolongado en la historia de EE.UU. ocurrió durante el mandato de Trump, entre 2018 y 2019, y se extendió por 35 días debido a una disputa por el financiamiento del muro fronterizo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que aquella crisis generó pérdidas por 11.000 millones de dólares, principalmente porque miles de trabajadores federales se vieron obligados a reducir su consumo tras semanas sin percibir salarios.