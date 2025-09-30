Tras el respaldo financiero, Milei se volverá a reunir con Trump en la Casa Blanca

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunirá con su par de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca. El encuentro se producirá tras el fuerte respaldo financiero y a días de las elecciones legislativas en Argentina.
A través de un comunicado, Cancilleria informó que "este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".
"El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C", agregó el escrito.
El vínculo Milei-Trump
El martes de la semana pasada, ambos líderes se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU, donde Trump expresó su “completo y total respaldo para la reelección como presidente” y lo calificó como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina”.
Tras ese encuentro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que estaba negociando un swap por U$S20.000 millones con el Banco Central y listo para comprar bonos argentinos en dólares, reflejando la relevancia económica de la relación bilateral.