Secciones
Política

Tras el respaldo financiero, Milei se volverá a reunir con Trump en la Casa Blanca

El encuentro se producirá el 14 de octubre días antes de las elecciones legislativas en Argentina.

Tras el respaldo financiero, Milei se volverá a reunir con Trump en la Casa Blanca
Hace 5 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunirá con su par de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca. El encuentro se producirá tras el fuerte respaldo financiero y a días de las elecciones legislativas en Argentina.

A través de un comunicado, Cancilleria informó que "este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".

"El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C", agregó el escrito. 

El vínculo Milei-Trump

El martes de la semana pasada, ambos líderes se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU, donde Trump expresó su “completo y total respaldo para la reelección como presidente” y lo calificó como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina”.

Tras ese encuentro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que estaba negociando un swap por U$S20.000 millones con el Banco Central y listo para comprar bonos argentinos en dólares, reflejando la relevancia económica de la relación bilateral.

Temas TucumánBuenos AiresCasa BlancaDonald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”

Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
2

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
3

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
4

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
6

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Más Noticias
Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Comentarios