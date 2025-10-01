La reacción de Catherine Fulop al enterarse que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan un hijo

La noticia de que Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez causó furor este martes en las redes sociales. El jugador de la Selección argentina acompañó el anuncio con un emotivo video que recopilaba distintas escenas de la pareja y, más tarde, publicó una historia con una foto de la ecografía de su futuro hijo. La reacción de la flamante abuela, Catherine Fulop, no se hizo esperar.