La reacción de Catherine Fulop al enterarse que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan un hijo

A través de un posteo, la artista se mostró feliz por la llegada de su primer nieto.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer hijo Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer hijo La Nación
Hace 2 Hs

La noticia de que Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez causó furor este martes en las redes sociales. El jugador de la Selección argentina acompañó el anuncio con un emotivo video que recopilaba distintas escenas de la pareja y, más tarde, publicó una historia con una foto de la ecografía de su futuro hijo. La reacción de la flamante abuela, Catherine Fulop, no se hizo esperar.

Además, la pareja tuvo una particular manera de hacer el anuncio. Cuando en 2018 dieron a conocer la noticia de que estaban de novios, ambos publicaron una foto del dibujo animado “Danny Phantom”, y ahora, como un guiño a ese momento, volvieron a hacer referencia a esta animación, en este caso con Sam Manson, la novia del protagonista, embarazada.

El video de Paulo Dybala y Oriana Sabatini para anunciar su embarazo

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás. En la grabación, Oriana mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y dejó ver cómo le crece la panza. “Vamos a ser papás”, susurró al final de la grabación, al tiempo que se besaba con su marido.

Como era de esperarse, el posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores de la pareja. “Felicitaciones”, “Qué hermosa noticia”, “Noticias bellas si las hay”, “Qué alegría. Felicitaciones, mamá y papá”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

La emoción de Catherine Fulop al enterarse del embarazo de Oriana Sabatini

Catherine Fulop celebró el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “Voy a ser abuela”, escribió en redes sociales junto a un emotivo posteo. En primer lugar, la artista compartió el posteo en el que la pareja anunciaba el embarazo y comentó: “Qué bendición tan grande”.

Minutos después compartió tiernas imágenes de su hija y su yerno y aseguró: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.  “Dios los bendiga hijos. ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo”, expresó emocionada. A modo de cierre, le habló a su marido, padre de sus hijas, y agregó: “Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos. Lloro”.

Temas Catherine FulopOriana SabattiniPaulo Dybala
