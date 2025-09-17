Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Luego del show, y viendo las repercusiones y la viralización de su caída, Fulop tomó su celular y le transmitió tranquilidad a sus casi cuatro millones de seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Estoy entera. Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”.