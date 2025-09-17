Catherine Fulop protagonizó un impactante accidente durante la quinta presentación de Erreway en el Arena de Buenos Aires. Un video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró el momento en que la actriz venezolana hizo un mal movimiento y terminó cayendo debajo del escenario en pleno show.
La mamá de Oriana Sabatini había sido invitada al concierto de la banda nacida en la novela juvenil Rebelde Way, donde interpretó a Sonia Rey, madre de Marizza Pía Spirito (Camila Bordonaba). Justamente, en una escena compartida con la ex integrante de Erreway, Fulop tropezó.
“¡Guarda!”, alcanzó a advertirle Camila, aunque no pudo evitar la caída. Tras el paso en falso, Catherine perdió el equilibrio y terminó en el suelo. “Está bien”, aclaró Bordonaba enseguida. Aun así, el alivio del público llegó recién al comprobar que la modelo estaba ilesa.
Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”
La artista, que tenía botas altas con tacos en punta, exclamó desde abajo: “¡Estoy viva!”. Luego, subió al escenario con ayuda de Camila Bordonaba, con quien se abrazó fuertemente y desdramatizó la situación. “Qué raro yo haciendo el “chow”...se me vio la bombacha”, dijo la actriz, al tiempo que advirtió que el límite de escenario estaba “muy oscuro”.
Luego del show, y viendo las repercusiones y la viralización de su caída, Fulop tomó su celular y le transmitió tranquilidad a sus casi cuatro millones de seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Estoy entera. Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”.