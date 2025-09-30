Martín Fierro 2025: quién es el nieto de Mirtha Legrand que protagonizó un inesperado momento viral

El joven, con 17 años de edad, asistió por primera vez a la premiación televisiva más importante del país junto a su madre, causando un revuelo inmediato en la prensa y el público. El hijo de la conductora con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, se sentó en la mesa principal de la icónica familia Legrand. A lo largo de la velada, las cámaras de la transmisión enfocaron reiteradamente la mesa familiar. Hasta este momento mantenía un perfil bajo, pero desató una gran lluvia de comentarios en redes sociales.