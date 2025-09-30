Secciones
Martín Fierro 2025: quién es el nieto de Mirtha Legrand que protagonizó un inesperado momento viral

Hasta este momento mantenía un perfil bajo, pero desató una gran lluvia de comentarios en redes sociales.

Hace 1 Hs

Durante la entrega de los premios Martín Fierro 2025, el brillo de las estatuillas compartió protagonismo con una presentación inesperada. La gala, llevada a cabo el lunes 29 de septiembre en un hotel de Puerto Madero, se convirtió en el escenario del debut público de Silvestre Valenzuela, uno de los hijos de la conductora Juana Viale

El joven, con 17 años de edad, asistió por primera vez a la premiación televisiva más importante del país junto a su madre, causando un revuelo inmediato en la prensa y el público. El hijo de la conductora con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, se sentó en la mesa principal de la icónica familia Legrand. A lo largo de la velada, las cámaras de la transmisión enfocaron reiteradamente la mesa familiar. Hasta este momento mantenía un perfil bajo, pero desató una gran lluvia de comentarios en redes sociales.

¿Por qué llamó tanto la atención el look del hijo de Juana Viale?

Silvestre lució un atuendo formal, aunque integró elementos que revelaron su edad y estilo personal. El conjunto principal consistió en un saco azul largo, combinado con pantalones de vestir y una camisa de color blanco. Además, portó una corbata estampada en tonos azul y blanco, utilizando un cinturón café y zapatillas urbanas.

El detalle que concentró la mayoría de las menciones resultó ser un pequeño colgante sujetado en su cinto. Este accesorio exhibía a un pequeño Stitch, el querido personaje de la película Lilo y Stitch. El joven combinó así la elegancia requerida por la ceremonia con su lado más divertido y genuino.

El momento viral de Silvestre, el hijo de Juana Viale

La aparición de Silvestre en la alfombra roja se popularizó sin demoras en las redes sociales. Memes, expresiones de admiración y mensajes conquistaron los timelines segundos después de que su imagen apareciera en pantalla. El adolescente se transformó en la revelación no planeada de la fiesta, robándose la atención generalizada.

Distintas frases se destacaron en X y otras plataformas, como “Enamorada del hijo de Juana” o “Qué facha tiene Silvestre”. El público, cautivado por su apariencia y carisma, incluso pidió averiguar dónde encontrar su perfil de Instagram. Así, mientras Mirtha recibía un homenaje, Silvestre se llevó la aclamación de las cámaras, el público y las redes, sumando una nueva página a la famosa dinastía argentina.

