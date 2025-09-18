Julieta Poggio dio un dato falso sobre Thiago Medina y desató un escándalo: "¡Ponete un GPS!“

En las últimas horas, Julieta Poggio fue blanco de críticas luego de referirse a la salud de Thiago Medina y difundir un dato equivocado que sus seguidores consideraron grave. La modelo habló del tema en Rumis, el ciclo de streaming en el que integra el panel desde hace meses, y sus palabras se replicaron en redes en cuestión de minutos.
Visiblemente afectada, la ex Gran Hermano 2022 expresó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.
Varios seguidores del streaming se percataron rápidamente de que la modelo había comunicada mal el lugar donde está internado su amigo y no tardaron en cuestionarla. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!“, ”Los que no somos familia sabemos más que vos, burra", fueron algunos de los mensajes filosos que le dejaron.
Daniela Celis quebró en llanto al recordar cómo se enteró del accidente de Thiago Medina
Acompañada de un familiar o de algún amigo, Daniela Celis visita el hospital donde está internado Thiago desde el día del terrible accidente. En diálogo con Intrusos, la modelo rompió el llanto al recordar cómo se enteró que el papá de sus dos hijas había sufrido un choque y estaba internado en grave estado.
Con la voz entrecortada, Daniela contó que, tras intentar comunicarse con su ex pareja durante 30 minutos, finalmente fue otra persona quien atendió su teléfono y le pidieron que se dirigiera con urgencia al hospital donde finalmente fue internado: "Escucho la voz de una mujer y escuché lo que nunca quise escuchar: 'Estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente".
En esta misma línea, entre lágrimas, Daniela recordó: "Miré a las nenas, y dije: '¿Qué hago? ¿Cómo las dejo? ¡Me tengo que ir con Thiago!'. Cité a mi familia rápido y vinieron para que yo pudiera venirme volando para acá, y en el camino me encontré con la familia de él. Así fue".