Jornada de ACDE en Tucumán: “Es momento de que las empresas miren hacia adentro”

“Sí efectivamente creo que por suerte la inflación no nos debería dar sorpresas negativas como sí lo hacía en el pasado. Los precios antes se duplicaban cada tres meses, y ahora no. Eso permite planificar, permite mirar el horizonte. Y lo mismo con el dólar. Podemos tener alguna alguna turbulencia, pero no son escenarios de crisis. No tenés a nivel macroeconómico todos los motores encendidos que antes hacían que cualquier salto cambiario pudiera dispararse en algo mayor. No tenés emisión monetaria, no tenés déficit fiscal, por lo cual el dólar ahora está en un momento de descubrimiento de precio y los argentinos tienen que convivir con la flotación del tipo de cambio”, manifestó.