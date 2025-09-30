Encuentro de ACDE en Tucumán: mañana, de 9 a 17, en el hotel Sheraton

El quinto Encuentro de Empresarios del Norte Argentino, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), se realizará este miércoles, entre las 9 y las 17, en el hotel Sheraton. Fedora Viviani, presidenta de ACDE, y a Guillermo Conti, vicepresidente, visitaron LG Play para dar a conocer las características del evento, que reúne a más de 300 empresarios del país en Tucumán.
-¿Qué es lo que se busca transmitir con este evento?
- (Conti) Tener una conexión con la comunidad, con el ecosistema empresario tucumano y llevar una propuesta de valor que tiene como característica diferencial poner los valores cristianos o poner el foco en las personas, con los valores, la forma de hacer empresa o la forma de ser dirigente de empresas. Entonces, tratamos de invitar a referentes a nivel nacional y a nivel local a que conversen -todos los paneles son en formato conversatorio, expositivos- sobre las distintas realidades y tratar de bajar ideas concretas que sirvan para que los empresarios que asistan lleven tarea para la casa y puedan copiar estos modelos de rol que presentamos.
- (Viviani) ACDE es una asociación donde creamos espacios de reflexión para empresarios, dirigentes, lideres, y el lema de este año es liderazgo, esperanza que transforma, liderazgo que humaniza; justamente el foco de ACDE es la persona, el bien común y mirar a la persona como un ser integral donde trabajamos justamente para ser mejores empresarios en sociedades más saludables. Entonces, nuestro rol desde donde hoy nos toca estar es compartir nuestros talentos y escuchar justamente en estos espacios que traemos a gente que sabe mucho de cómo ellos nos pueden llegar a inspirar, pensar todos mancomunadamente por el bien común.
- ¿Cómo se va a estructurar el evento?
- (Conti) Son cuatro paneles, dos por la mañana, dos por la tarde; y entre los paneles hacemos algunas cápsulas, le llamamos nosotros, que son exposiciones tipo charlas TEDx, muy concretas, que duran 15 minutos, y los paneles tienen ya como una línea de comunicación preestablecida.
En el primer panel están Enrique Zuleta Puceiro con Daniel Desein, de LA GACETA, y lo va a moderar Federico Lanati. Tiene que ver con qué pasa en el Norte, que nos está costando arrancar. ¿Cuánto tenemos que ponernos en valor en relación al resto de la Argentina? Me parece que esa charla va a ser súper formadora.
En otro panel va a estar Daniel Herrero, ex Ceo de Toyota por muchos años y que ahora está al frente del grupo Prestige que tiene la operación de Mercedes Benz en Argentina. Charla que tiene que ver con transformación, innovación y el valor de las personas en estos procesos.
Después a la tarde tenemos a Silvia Torres Carbonel, profesora que levantó la bandera del emprendedorismo hace muchísimos años y tiene un rol protagónico en ACDE. Es la presidenta de emprendedores de Buenos Aires, muy involucrada en Endeavor. Va a estar con Florencia de Zavalía, que también tiene una propuesta espectacular que tiene que ver con educación. El panel se llama “Educar para emprender la vida con valores” y lo va a moderar Denise Toll, que también fue de Endeavor.
El último panel, que es el de impacto social, este año tiene que ver con el bien común, con hacer negocios, poniendo en foco el bien común, el bien de las personas, no como parte del negocio sino como parte de devolver un poco los talentos y las oportunidades que tuvieron.
- ¿Cómo hace la gente que quiere participar para sumarse?
-(Viviani) En nuestra página de Instagram acdetucuman.com.ar está todo el programa de actividades y está el formulario. Aparte por Instagram nos pueden seguir y pueden ver un poco los adelantos de nuestros disertantes. Se pueden inscribir y los esperamos este miércoles de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el hotel Sheraton.