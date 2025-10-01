Secciones
Secuestraron 66 kilos de marihuana en dos operativos

La Policía descubrió que en un camión que había sido denunciado como robado transportaba 56 kilos de flores de cannabis. Descubrieron una nueva ruta de envío.

LA PRUEBA. La droga que incautaron los efectivos estaban ocultas en el interior de unas cajas que estaban perfectamente embaladas con plástico.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaTrancasGendarmería Nacional ArgentinaNarcotráfico
Comentarios