Cómo se desplegó el operativo en Trancas que terminó con cinco detenidos y 55 kilos de marihuana incautados

Girvau informó que "secuestraron su teléfonos celulares y todos son oriundos de la provincia". Por último, dijo que "preocupa el alto nivel de secuestro de droga que hay pero también hay que ocuparse. Tenemos que intensificar los controles en las rutas e ingresos a la provincia. Estamos llegando con personal y equipamiento a las ciudades y pueblos para combatir este flagelo. Todos los días la Policía hace operativos por narcomenudeo".