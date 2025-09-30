Secciones
Seguridad

Cómo se desplegó el operativo en Trancas que terminó con cinco detenidos y 55 kilos de marihuana incautados

La droga iba en panes que estaban ocultos en el interior de un camión que fue interceptado en una estación de servicio tranqueña.

Personal de la Comisaría de Trancas logró esta mañana el secuestro de más de 55 kilos de droga y la aprehensión de por lo menos cinco personas durante un control de rutina. El operativo estuvo supervisado por el jefe de la Unidad Regional Norte, comisario mayor, Gustavo Beltrán.

Los efectivos intervinientes valuaron lo secuestrado en unos 70 millones de pesos. La sustancia estaba oculta en un camión que había sido denunciado como robado. El vehículo fue interceptado en una estación de servicio en la Ruta Nacional N° 9. 

En este procedimiento fueron detenidos cuatro hombres y una mujer. Un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas Norte intervino para incautar la sustancia luego de realizar la prueba de campo correspondiente para dar certeza de que se trataba de la sustancia prohibida.

Una vez obtenidos los resultados de la prueba de campo, la secretaria Mariana del Río, del Juzgado Federal interviniente dispuso la detención e incomunicación de las personas involucradas, como también el secuestro del camión, y una camioneta.

Todos tucumanos

El jefe de Policía, Joaquín Girvau sostuvo que "el Juzgado Federal tomará intervención para determinar en qué calidad van a quedar pero seguramente incomunicados y detenidos, por la cantidad de droga".

Girvau informó que "secuestraron su teléfonos celulares y todos son oriundos de la provincia". Por último, dijo que "preocupa el alto nivel de secuestro de droga que hay pero también hay que ocuparse. Tenemos que intensificar los controles en las rutas e ingresos a la provincia. Estamos llegando con personal y equipamiento a las ciudades y pueblos para combatir este flagelo. Todos los días la Policía hace operativos por narcomenudeo".

Además de Beltrán, el operativo estuvo supervisado por el comisario Mayor Sergio Juarez, segundo Jefe de la Unidad Regional Norte, el comisario mayores Walter Colombres, coordinador general y el comisario inspector Fernando Juri, jefe de Zona 1 de la Regional mencionada.

