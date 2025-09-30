Golpe al narco en Tucumán: secuestraron 60 kilogramos de marihuana y hay cinco detenidos

Se secuestraron los teléfonos celulares de los detenidos. Además, Girvau expresó su preocupación por el "alto nivel de secuestro de droga" en la provincia. "Tenemos que intensificar los controles en las rutas e ingresos a la provincia. Estamos llegando con personal y equipamiento a las ciudades y pueblos para combatir este flagelo. Todos los días la Policía hace operativos por narcomenudeo", aseguró.