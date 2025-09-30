Golpe al narco en Tucumán: secuestraron 60 kilogramos de marihuana y hay cinco detenidos

Un operativo policial en la localidad de Trancas culminó con el secuestro de 60 kilogramos de marihuana y la detención de cinco personas. La droga, valuada en aproximadamente $70 millones, se encontraba oculta en un camión interceptado en una estación de servicio sobre la ruta 9.
El procedimiento, que se realizó durante un control de rutina, fue llevado a cabo por personal de la Comisaría de Trancas, bajo la supervisión del jefe de la Unidad Regional Norte, comisario mayor Gustavo Beltrán. Según informaron fuentes policiales, el camión en el que se transportaba la droga había sido previamente denunciado como robado.
Una vez interceptado el vehículo, los efectivos policiales descubrieron que contenía numerosos panes de marihuana. Un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas Norte realizó las pruebas de campo correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia y procedió a su incautación.
A disposición de la Justicia Federal
En el operativo fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos tucumanos, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, resaltó la importancia del operativo. "El Juzgado Federal tomará intervención para determinar la situación procesal de los detenidos, pero seguramente quedarán incomunicados y detenidos, dada la considerable cantidad de droga incautada", detalló.
Se secuestraron los teléfonos celulares de los detenidos. Además, Girvau expresó su preocupación por el "alto nivel de secuestro de droga" en la provincia. "Tenemos que intensificar los controles en las rutas e ingresos a la provincia. Estamos llegando con personal y equipamiento a las ciudades y pueblos para combatir este flagelo. Todos los días la Policía hace operativos por narcomenudeo", aseguró.