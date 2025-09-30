Jaldo recorrió el Centro de Documentación Rápida en Cebil Redondo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió la comuna de Cebil Redondo, donde visitó el Centro de Documentación Rápida (CDR) dependiente del Registro Civil de la Provincia, que funciona de lunes a viernes, de 8 a 13.
“Es un centro informatizado y digitalizado, que permite a los vecinos acceder a trámites sin tener que trasladarse a San Miguel de Tucumán u otras ciudades. Es un gran paso en acercar el Estado a la gente”, afirmó Jaldo.
El mandatario también elogió la gestión local: “En solo un año y nueve meses de gobierno, el delegado de Cebil Redondo ejecutó pozos de agua, adquirió maquinaria nueva y mejoró los servicios esenciales. Todo con recursos propios, sin ayuda nacional, gracias a una buena administración y al acompañamiento del gobierno provincial”.
En ese marco, remarcó su compromiso con los tucumanos: “Venimos recorriendo los pueblos permanentemente, no solo en época de elecciones. Vemos una comuna que crece y eso nos llena de orgullo”.
Estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Interior, Darío Monteros; la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; las diputadas Elia Fernández y Gladys Medina; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el fiscal adjunto, Raúl Ferrazano; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; la secretaria de Culto y Vinculación de la Provincia, Roxana Díaz; los legisladores Maia Martínez, Marcelo Herrera y Roberto Moreno; y el delegado comunal, Gastón García Biagosch.
Un servicio innovador para la comuna
La directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, destacó que “este centro es un avance significativo, ya que es la primera vez que una comuna cuenta con este tipo de servicio”.
Explicó que el CDR no solo beneficia a los vecinos de Cebil Redondo, sino también a los de Tafí Viejo y Yerba Buena, zonas con alta demanda de estos trámites.
“En este centro, las personas pueden tramitar un nuevo ejemplar de documento, cambios de domicilio, actualizaciones de DNI tanto de mayores como de menores, y también acceder a los servicios de DNI Express y pasaporte común y express. Brindamos exactamente los mismos servicios que cualquier otro centro de documentación de la provincia”, detalló.
De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Bidegorry recordó la importancia de tener el DNI al día: “Quienes aún no lo tengan pueden tramitarlo aquí. Atendemos por orden de llegada y con turnos online, por lo que cada ciudadano puede elegir la modalidad más conveniente. Es fundamental ejercer el derecho al voto, que también es un deber”.
Opiniones de las autoridades
El ministro de Interior, Darío Monteros, señaló que “este centro no solo es utilizado por los vecinos de Cebil Redondo, sino también por gente de Tafí Viejo y San José de Yerba Buena. Tiene una infraestructura moderna y tecnología que permite iniciar trámites desde el celular o redes sociales”.
Por su parte, la diputada Elia Fernández destacó que el CDR “ofrece los mismos servicios que en la capital, lo cual es muy importante para la gente de esta zona y de localidades cercanas, ya que facilita el acceso a trámites y reduce los tiempos de espera”.
En tanto, la diputada nacional Gladys Medina agradeció al delegado comunal y a su equipo por el trabajo realizado y valoró el respaldo del Gobernador: “No es la primera vez que recorremos este lugar. Conocemos las necesidades y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por cada barrio de Tucumán”.
Finalmente, el delegado comunal Gastón García Biagosch recordó que el CDR funciona desde hace algunos meses y repasó las obras ejecutadas en su gestión: tres pozos de agua, accesos y repavimentaciones, además de la adquisición de maquinaria vial por primera vez. “Todo con recursos propios y con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo”, subrayó.