Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse en el ranking internacional Quacquarelli Symonds (QS), que mide el desempeño académico de más de 1.500 universidades. La UBA no sólo mantiene disciplinas históricamente reconocidas, sino que también sumó nuevas áreas al top 100 mundial. Para quienes piensan en el futuro, estos datos muestran qué carreras ofrecen reconocimiento global y buenas oportunidades laborales.
Son cinco las áreas temáticas de la institución porteña que aparecen entre las 50 mejores del mundo:
Ingeniería en Petróleo (24°): se cursa en la Facultad de Ingeniería (Avenida Paseo Colón 850). Forma profesionales capaces de diseñar y ejecutar proyectos en la producción de hidrocarburos y desarrollarse como consultores, investigadores o docentes.
Derecho (28°): Facultad de Derecho (Avenida Figueroa Alcorta 2263). Incluye Abogacía, Calígrafo Público, Traductor Público y Profesorado. Sus graduados pueden trabajar en derecho público, privado, notarial, empresarial y más.
Lenguas Modernas (32°): Facultad de Filosofía y Letras (Puan 480). Preparación para docencia, investigación, industria editorial y educación a distancia, con orientaciones en literatura argentina, española, extranjera y teoría literaria.
Antropología (40°): También en Filosofía y Letras. Forma profesionales capaces de investigar procesos socioculturales, preservar patrimonio histórico y colaborar en proyectos educativos.
Sociología (50°): Facultad de Ciencias Sociales (Santiago del Estero 1.029). Los graduados pueden intervenir en la transformación de la realidad social, diseñar políticas públicas, hacer investigación de mercado, docencia e investigación académica.
Nuevas áreas en el top 100
Además de las disciplinas clásicas, la UBA ingresó al top 100 en ocho nuevas áreas: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Comunicación y Estudios de Medios, Historia Antigua, Ciencias Veterinarias, Educación, Historia, Arte y Diseño, y Política y Estudios Internacionales. Estas carreras ofrecen formación actualizada y vínculos directos con el mercado laboral y la investigación científica.
Cada disciplina tiene su sede específica dentro de la UBA: Ciencias Exactas y Naturales para Data y AI, Filosofía y Letras para Historia, Antropología y Educación, Arquitectura y Diseño para Artes y Diseño, Ciencias Sociales para Sociología y Comunicación, y Veterinarias para Ciencias Veterinarias.
Estudiar en áreas reconocidas internacionalmente no sólo garantiza una formación de calidad, sino que también abre puertas a redes profesionales y oportunidades de investigación global. Además, algunas de estas disciplinas, como Ingeniería en Petróleo o Ciencias de Datos, tienen alta demanda laboral en el país y en el exterior.