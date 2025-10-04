Secciones
SociedadEducación

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

La Universidad de Buenos Aires se ubica en el top 50 global en cinco disciplinas y suma ocho áreas nuevas al top 100, según la última actualización de la tabla de QS.

DE LA UBA AL MUNDO. QS reconoce a la universidad argentina en 13 áreas temáticas. / UBA DE LA UBA AL MUNDO. QS reconoce a la universidad argentina en 13 áreas temáticas. / UBA
Hace 1 Hs

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse en el ranking internacional Quacquarelli Symonds (QS), que mide el desempeño académico de más de 1.500 universidades. La UBA no sólo mantiene disciplinas históricamente reconocidas, sino que también sumó nuevas áreas al top 100 mundial. Para quienes piensan en el futuro, estos datos muestran qué carreras ofrecen reconocimiento global y buenas oportunidades laborales.

Son cinco las áreas temáticas de la institución porteña que aparecen entre las 50 mejores del mundo:

Ingeniería en Petróleo (24°): se cursa en la Facultad de Ingeniería (Avenida Paseo Colón 850). Forma profesionales capaces de diseñar y ejecutar proyectos en la producción de hidrocarburos y desarrollarse como consultores, investigadores o docentes.

Derecho (28°): Facultad de Derecho (Avenida Figueroa Alcorta 2263). Incluye Abogacía, Calígrafo Público, Traductor Público y Profesorado. Sus graduados pueden trabajar en derecho público, privado, notarial, empresarial y más.

Lenguas Modernas (32°): Facultad de Filosofía y Letras (Puan 480). Preparación para docencia, investigación, industria editorial y educación a distancia, con orientaciones en literatura argentina, española, extranjera y teoría literaria.

Antropología (40°): También en Filosofía y Letras. Forma profesionales capaces de investigar procesos socioculturales, preservar patrimonio histórico y colaborar en proyectos educativos.

Sociología (50°): Facultad de Ciencias Sociales (Santiago del Estero 1.029). Los graduados pueden intervenir en la transformación de la realidad social, diseñar políticas públicas, hacer investigación de mercado, docencia e investigación académica.

Nuevas áreas en el top 100

Además de las disciplinas clásicas, la UBA ingresó al top 100 en ocho nuevas áreas: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Comunicación y Estudios de Medios, Historia Antigua, Ciencias Veterinarias, Educación, Historia, Arte y Diseño, y Política y Estudios Internacionales. Estas carreras ofrecen formación actualizada y vínculos directos con el mercado laboral y la investigación científica.

Cada disciplina tiene su sede específica dentro de la UBA: Ciencias Exactas y Naturales para Data y AI, Filosofía y Letras para Historia, Antropología y Educación, Arquitectura y Diseño para Artes y Diseño, Ciencias Sociales para Sociología y Comunicación, y Veterinarias para Ciencias Veterinarias.

Estudiar en áreas reconocidas internacionalmente no sólo garantiza una formación de calidad, sino que también abre puertas a redes profesionales y oportunidades de investigación global. Además, algunas de estas disciplinas, como Ingeniería en Petróleo o Ciencias de Datos, tienen alta demanda laboral en el país y en el exterior.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresUniversidad de Buenos AiresArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Dos equipos universitarios argentinos se clasificaron para el Mundial de Petróleo 2025

Dos equipos universitarios argentinos se clasificaron para el Mundial de Petróleo 2025

Graciela Borges recibió uno de los mayores honores de la universidad argentina en un conmovedor evento

Graciela Borges recibió uno de los mayores honores de la universidad argentina en un conmovedor evento

Cuál es el mes más barato para viajar a Europa y por qué

Cuál es el mes más barato para viajar a Europa y por qué

Lo más popular
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
1

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
2

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
3

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”
5

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”
6

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Más Noticias
Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

¿Por qué olvidamos más? Los hábitos que deterioran la memoria

¿Por qué olvidamos más? Los hábitos que deterioran la memoria

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Alerta naranja: cuáles son las zonas en riesgo por tormentas abundantes y viento zonda

Alerta naranja: cuáles son las zonas en riesgo por tormentas abundantes y viento zonda

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Comentarios