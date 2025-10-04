Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse en el ranking internacional Quacquarelli Symonds (QS), que mide el desempeño académico de más de 1.500 universidades. La UBA no sólo mantiene disciplinas históricamente reconocidas, sino que también sumó nuevas áreas al top 100 mundial. Para quienes piensan en el futuro, estos datos muestran qué carreras ofrecen reconocimiento global y buenas oportunidades laborales.