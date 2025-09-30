Secciones
Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Aptra galardonó a las personalidades y programas más relevantes de la televisión nacional.

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche
Hace 2 Hs

Durante la noche del 29 de septiembre, la televisión argentina transmitió las imágenes de la gran gala de los Premios Martín Fierro 2025 en vivo en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Aptra galardonó a las personalidades y programas más relevantes de la televisión nacional.

Tanto los noticieros, como las tiras ficcionales y los realities fueron, premiados a lo largo de la velada con la conducción de Santiago del Moro. Él mismo, al final de la noche, se tuvo que premiarse a sí mismo debido a que ganó el último de la gala: el Martín Fierro de Oro.

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2025:

-Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe)

-Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos (Telefe)

-Interés General: Susana Giménez (Telefe)

-Noticiero Nocturno: Telenoche (El Trece)

-Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

-Labor periodística masculina: Rodolfo Barili – Telefe Noticias (Telefe)

-Ficción: Margarita (Telefe)

-Magazine: El Diario de Mariana (América)

-Big Show: Bake Off Famosos (Telefe)

-Conducción femenina: Susana Giménez – Susana Giménez - Telefe)

-Conducción masculina: Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

-Panelista: David Kavlin – Todas las tardes (El Nueve)

-Entretenimiento: ¡Ahora Caigo! - Eltrece

-Cronista/Movilero: Oliver Quiroz – A la tarde (América)

-Humorístico: Pasó en América (América)

-Actor protagonista de ficción: Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)

-Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

-Periodístico: LAM (América)

-Producción Integral: Telenueve Central (Telefe)

-Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve)

-Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

-Labor humorística: Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)

-Musical: Planeta 9 (El Nueve)

-Noticiero diurno: El Noticiero de la Gente (Telefe)

-Deportivo: Copa América (Telefe)

-Branded Content: El Gran Bartender (Telefe)

-Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

-Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)

-Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

-Cultural/Educativo: Argentina de película (América)

-Autor/Guionista: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido (El trece)

-Viajes/Turismo: Resto del mundo (El Trece)

-Programa de servicio: Adn buena salud (Televisión Pública)

-Director: Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa (Eltrece)

-Director de no ficción: Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 (América)

-Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro

