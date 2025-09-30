El club de lectura de Dua Lipa: un fenómeno mundial que puso de moda una novela olvidada

El panorama editorial global celebra el resurgimiento inesperado de la novela "Yo que nunca he conocido a los hombres", una fábula distópica breve y austera escrita por la novelista y psicoanalista belga francófona, Jacqueline Harpman. Aunque el texto original se publicó en francés en 1995, el volumen experimenta un éxito arrollador en los últimos años, impulsado por una combinación poderosa: la influencia de las redes sociales y el apoyo de figuras mediáticas. La historia relata la vida de una joven, sin nombre, que escapa de un confinamiento subterráneo con otras 39 mujeres, descubriendo un mundo exterior completamente desolado.