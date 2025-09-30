Los Simpsons 2: luego de 20 años llega la segunda película de la familia amarilla

El anuncio encuentra a la franquicia en un momento de madurez, pero con la capacidad de adaptarse a los cambios culturales desde 2007 hasta hoy. El showrunner Matt Selman insiste en que la fuerza de Los Simpson no está en la repetición de chistes, sino en la autenticidad de sus personajes. Bajo esa premisa, el salto al cine refuerza la idea de que la sátira funciona mejor cuando parte de su núcleo más humano.