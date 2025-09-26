ProgramON abre cursos y talleres online sin costo para potenciar a jóvenes

ProgramON ofrece talleres y cursos gratuitos y 100% online para jóvenes de 17 a 24 años de la Argentina y Uruguay. La propuesta está pensada para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo laboral o desarrollar habilidades digitales que abran nuevas oportunidades.
Se trata de una iniciativa de la Asociación Civil Chicos.net y la Fundación Coca-Cola que ya cumple un lustro acompañando a jóvenes de 17 a 24 años con capacitaciones virtuales 100% gratuitas. El objetivo: brindar herramientas para el primer empleo o para fortalecer emprendimientos.
Más de 20.000 chicos participaron en los talleres de ProgramON, con los siguientes resultados concretos:
- El 97% afirma haber sumado habilidades útiles para trabajar.
- El 84% de los emprendedores mejoró su proyecto.
- Casi la mitad logró alcanzar un nivel educativo más alto que el que tenía al iniciar el programa.
Los cursos disponibles en octubre
Los cursos disponibles en chicos.net/programon combinan teoría y práctica en clases virtuales de entre cuatro y seis encuentros. Además, entregan certificación al finalizar. A continuación se indican algunas de las capacitaciones que comenzarán el mes próximo.
Herramientas digitales para el mundo laboral: Canva
Vas a aprender a diseñar como un profesional y a crear contenidos visuales atractivos. Del 6 al 27 de octubre a las 18 horas.
Preparate para conseguir tu primer trabajo: te ayudan a armar un CV sólido, reconocer tus habilidades y preparar entrevistas. Del 7 al 28 de octubre a las 18 horas.
Aprendé a usar planillas de cálculo Nivel II: para quienes ya dominan lo básico de Excel y Google Sheets, y quieren avanzar un nivel más. Del 9 al 30 de octubre a las 18 horas.
Testing intensivo: una introducción práctica al oficio del testing en la industria del software, uno de los más buscados hoy. Tiene dos opciones, una los lunes y miércoles, del 13 de octubre al 26 de noviembre, a las 18.30 horas, y otra los martes y jueves, del 14 de octubre al 27 de noviembre, a las 19 horas.
De la idea al emprendimiento: para quienes quieren transformar una idea en un proyecto concreto y aprender a armar un plan de negocio. Del 30 de octubre al 4 de diciembre a las 18 horas.
Además de los cursos largos, ProgramON ofrece talleres breves y prácticos, ideales para quienes buscan incorporar herramientas en poco tiempo y a su medida. Todas las capacitaciones son gratuitas, digitales y con cupos limitados.
Los cursos y talleres se abren y cierran de manera constante, lo que permite que los jóvenes puedan sumarse en distintos momentos del año según sus necesidades y disponibilidad. Esta modalidad garantiza que siempre haya oportunidades para aprender, mejorar habilidades y prepararse para el mundo laboral.