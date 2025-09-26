Secciones
SociedadTecnología

ProgramON abre cursos y talleres online sin costo para potenciar a jóvenes

Las capacitaciones de Chicos Net, que se renuevan todo el año, buscan sumar valor a proyectos y carreras profesionales. Estas son las disponibles en octubre.

UNO DE LOS CURSOS. En octubre lanzaron capacitaciones para jóvenes que buscan su primer trabajo. / CHICOS NET UNO DE LOS CURSOS. En octubre lanzaron capacitaciones para jóvenes que buscan su primer trabajo. / CHICOS NET
Hace 1 Hs

ProgramON ofrece talleres y cursos gratuitos y 100% online para jóvenes de 17 a 24 años de la Argentina y Uruguay. La propuesta está pensada para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo laboral o desarrollar habilidades digitales que abran nuevas oportunidades.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Civil Chicos.net y la Fundación Coca-Cola que ya cumple un lustro acompañando a jóvenes de 17 a 24 años con capacitaciones virtuales 100% gratuitas. El objetivo: brindar herramientas para el primer empleo o para fortalecer emprendimientos.

Más de 20.000 chicos participaron en los talleres de ProgramON, con los siguientes resultados concretos:

- El 97% afirma haber sumado habilidades útiles para trabajar.

- El 84% de los emprendedores mejoró su proyecto.

- Casi la mitad logró alcanzar un nivel educativo más alto que el que tenía al iniciar el programa.

Los cursos disponibles en octubre

Los cursos disponibles en chicos.net/programon combinan teoría y práctica en clases virtuales de entre cuatro y seis encuentros. Además, entregan certificación al finalizar. A continuación se indican algunas de las capacitaciones que comenzarán el mes próximo.

Herramientas digitales para el mundo laboral: Canva
Vas a aprender a diseñar como un profesional y a crear contenidos visuales atractivos. Del 6 al 27 de octubre a las 18 horas.

Preparate para conseguir tu primer trabajo: te ayudan a armar un CV sólido, reconocer tus habilidades y preparar entrevistas. Del 7 al 28 de octubre a las 18 horas.

Aprendé a usar planillas de cálculo Nivel II: para quienes ya dominan lo básico de Excel y Google Sheets, y quieren avanzar un nivel más. Del 9 al 30 de octubre a las 18 horas.

Testing intensivo: una introducción práctica al oficio del testing en la industria del software, uno de los más buscados hoy. Tiene dos opciones, una los lunes y miércoles, del 13 de octubre al 26 de noviembre, a las 18.30 horas, y otra los martes y jueves, del 14 de octubre al 27 de noviembre, a las 19 horas.

De la idea al emprendimiento: para quienes quieren transformar una idea en un proyecto concreto y aprender a armar un plan de negocio. Del 30 de octubre al 4 de diciembre a las 18 horas.

Además de los cursos largos, ProgramON ofrece talleres breves y prácticos, ideales para quienes buscan incorporar herramientas en poco tiempo y a su medida. Todas las capacitaciones son gratuitas, digitales y con cupos limitados. 

Los cursos y talleres se abren y cierran de manera constante, lo que permite que los jóvenes puedan sumarse en distintos momentos del año según sus necesidades y disponibilidad. Esta modalidad garantiza que siempre haya oportunidades para aprender, mejorar habilidades y prepararse para el mundo laboral.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Inteligencia ArtificialJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Wise Latin America busca emprendedoras en ciencia y tecnología del NOA

Wise Latin America busca emprendedoras en ciencia y tecnología del NOA

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Lo más popular
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
1

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos
2

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”
4

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio
6

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Más Noticias
No sabemos si va a despertar de esto: la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton

"No sabemos si va a despertar de esto": la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a los padres por encubrimiento

Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a los padres por encubrimiento

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

Comentarios