ProgramON abre cursos y talleres online sin costo para potenciar a jóvenes

Testing intensivo: una introducción práctica al oficio del testing en la industria del software, uno de los más buscados hoy. Tiene dos opciones, una los lunes y miércoles, del 13 de octubre al 26 de noviembre, a las 18.30 horas, y otra los martes y jueves, del 14 de octubre al 27 de noviembre, a las 19 horas.