¿Necesitás cargar rápido tu celular? con este truco podés reducir el tiempo al mínimo

Nuestro celular puede quedarse sin batería en momentos demasiado inoportunos, donde necesitamos hallar soluciones rápidas. Si nos encontramos en el apuro de salir rápido de casa o nos prestaron un cargador que debemos devolver al instante, un truco sencillo puede ayudar a llenar la batería en el mínimo tiempo.
Es posible cargar el celular en un mínimo lapso de tiempo con la ayuda de una función sencilla: el modo avión. Poner al teléfono en ese estado puede acelerar la recarga ampliamente y resolver situaciones comprometidas donde necesitamos que la batería se llene rápidamente.
Por qué el modo avión puede acelerar la carga
El modo avión no es solo la función que utilizamos en los viajes aéreos para bloquear las conexiones inalámbricas del dispositivo como el Wi-Fi, Bluetooth y el GPS, lo que en su origen evitaba interferencias en los sistemas electrónicos de los aviones. Pero esta capacidad va mucho más allá, como reducir el consumo de energía durante la carga.
Al activar esta función, el teléfono deja de utilizar la batería que destina a mantener activas las conexiones anteriormente mencionadas. Así, la energía suministrada se dedica casi en su totalidad a llenar la fuente de energía y no a alimentar servicios en segundo plano.
De esta forma, es posible acortar el tiempo necesario para una carga completa hasta en un 25%, logrando que el teléfono recupere autonomía cuando más se necesita.
¿Cómo activar el modo avión?
Para activar el modo avión en tu celular y acelerar la carga de la batería, comenzá por desbloquear la pantalla y acceder al menú principal del dispositivo. La mayoría de los teléfonos inteligentes permiten hacerlo de manera rápida a través del panel de ajustes rápidos.
Simplemente deslizá hacia abajo la parte superior de la pantalla hasta ver los íconos de funciones principales, donde se encuentra el botón de modo avión representado por un avión. Solo necesitás presionar ese ícono y, en segundos, todas las conexiones inalámbricas quedarán desactivadas.
Otros consejos para acelerar la carga
Además del modo avión, existen otros aspectos que pueden optimizar el proceso de recarga. Desde Infobae detallaron que, usar el cargador adecuado para el modelo del teléfono resulta fundamental, ya que cada dispositivo requiere un voltaje y amperaje específico para cargarse de manera eficiente y segura. Una fuente no recomendada puede degradar el estado de la batería, acortando su vida útil y ralentizando el proceso de llenado.
Otro detalle importante es mantener el puerto de carga limpio y libre de polvo o suciedad. La presencia de residuos puede afectar la conexión entre el cable y el dispositivo, reduciendo la eficacia de la transferencia de energía y prolongando innecesariamente el tiempo que se necesita para lograr una carga completa.