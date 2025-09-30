¿Necesitás cargar rápido tu celular? con este truco podés reducir el tiempo al mínimo

Por qué el modo avión puede acelerar la carga

El modo avión no es solo la función que utilizamos en los viajes aéreos para bloquear las conexiones inalámbricas del dispositivo como el Wi-Fi, Bluetooth y el GPS, lo que en su origen evitaba interferencias en los sistemas electrónicos de los aviones. Pero esta capacidad va mucho más allá, como reducir el consumo de energía durante la carga.