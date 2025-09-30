Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Una de las bandas más influyentes para el rock y pop argentino promete una vuelta ambiciosa. Soda Stereo regresa con un show misterioso, que fue anunciado en la tarde del lunes 29 luego de una campaña incógnita de carteles urbanos. La primera fecha confirmada será el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Este es el momento para quienes son fanáticos, jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ver la banda que los marcó o los que asistieron cuando la banda todavía contaba con el mítico Gustavo Cerati. A partir de este martes 30 de septiembre desde las 10 horas se podrán conseguir las entradas para el gran show en el Movistar Arena.
Cómo comprar y cuanto cuestan las entradas para Soda Stero en el Movistar Arena
El primer paso es asegurarse de ingresar únicamente al canal oficial de venta, disponible en el sitio web www.movistararena.com.ar, ya que es la única plataforma autorizada. Para participar en la etapa de preventa, resulta indispensable contar con una tarjeta de crédito Visa emitida por Banco Galicia, requisito que habilita el acceso inicial a las localidades disponibles.
Además, quienes realicen la compra con este medio de pago podrán aprovechar la opción de financiar en seis cuotas sin interés. La preventa se mantiene vigente hasta que se agoten las entradas exclusivas y, en ese momento, la operación pasa de manera automática a la venta general abierta para todo el público.
Las entradas parten desde los $60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.
El repertorio y la puesta de "Ecos" el show de Soda Stereo
La lista de temas incluirá los clásicos infaltables de Soda Stereo y también algunas rarezas poco tocadas en vivo. Según los productores, será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica, pensado tanto para quienes acompañaron a la banda desde sus inicios como para quienes nunca pudieron verlos.
La propuesta apunta a recuperar la experiencia del recital, más allá de la virtualidad. Por eso, el show se montará en estadios cerrados, con campo para el público joven que busque vivirlo como un concierto de rock, mientras que las plateas quedarán para quienes prefieran verlo con más calma.
La gacetilla de prensa define al show como “un reencuentro soñado, donde lo irreal se vuelve real y los deseos se convierten en realidad”. No obstante, en redes sociales ya se levantaron voces críticas que cuestionan la decisión de “revivir” a Cerati con fines comerciales.