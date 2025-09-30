¿Qué pasaría si no sintiéramos miedo? esta rara enfermedad hace que las personas lo pierdan por completo

Amígdala afectada

La enfermedad de Urbach-Wiethe (también llamada lipoproteinosis) está causada por una única mutación en el gen ECM1, presente en el cromosoma 1. El ECM1 es una de las muchas proteínas cruciales para el mantenimiento de la matriz extracelular (MEC) una red de soporte que mantiene las células y los tejidos en su lugar. Cuando el ECM1 se daña, el calcio y el colágeno comienzan a acumularse, causando la muerte celular. Una parte del cuerpo que parece ser particularmente vulnerable a este proceso es la amígdala, una región del cerebro con forma de almendra que desde hace tiempo se cree que desempeña un papel en el procesamiento del miedo.