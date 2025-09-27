Por qué dudamos si cerramos la puerta con llave, según un estudio científico

Los investigadores condujeron un estudio que buscó responder a la inquietud de por qué algunos sucesos permanecen en nuestra memoria mientras que otros se encuentran contenidos por poco tiempo. Entre los descubrimientos se destacó la importancia del panorama más grande o el contexto general por sobre los detalles más menores. De acuerdo con la investigación, las personas somos más propensas a olvidar las más pequeñas y mundanas experiencias, entre ellas, el recordar si cerramos la puerta principal.