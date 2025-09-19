Luis Díaz Augier, candidato en Alberdi, apuntó contra el oficialismo: “Se dedicaron a hacer asistencialismo y no a gobernar”

A poco más de un mes de las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, el candidato a intendente por el frente Cambia Alberdi, Luis Díaz Augier, trazó en LA GACETA un diagnóstico crítico de la situación que atraviesa la ciudad luego de la intervención dispuesta por la Justicia.
“Nosotros estamos convencidos de que Alberdi merece un cambio real. Venimos a proponer una alternativa distinta, con dirigentes nuevos y con un compromiso claro: gobernar para todos los vecinos, no solo para quienes nos voten”, sostuvo.
“Una ciudad atrasada y abandonada”
Díaz Augier comparó a Alberdi con otras localidades del sur tucumano. “Cuando uno ingresa a Aguilares o Concepción encuentra accesos iluminados y obras que invitan a conocer la ciudad. Alberdi, en cambio, está cerrada al público, sin obras de infraestructura desde hace más de 15 años. Nuestros propios vecinos la definen con palabras como tristeza, abandono y atraso”.
Críticas al oficialismo
El candidato fue contundente al analizar la gestión de los últimos años. “El ex intendente, Luis Campos, decía que jamás le iba a faltar un plato de comida a un alberdiano. Y básicamente se dedicaron a hacer asistencialismo, pero no gobernaron. Eso fue una máquina de ganar elecciones con fines electorales, no un verdadero Estado presente”.
Además, denunció que la Municipalidad se manejó como una estructura familiar. “Había un matrimonio que se alternaba en el poder, con hermanos, cuñadas e hijos ocupando cargos clave. El Estado no estaba al servicio de la gente, sino de un grupo reducido”.
Propuestas y prioridades
De cara a los comicios del 26 de octubre, Díaz Augier aseguró que su gestión, en caso de ser electo, se enfocará en atender las demandas más urgentes de los vecinos. En primer lugar, planteó la creación de una Secretaría de Seguridad Municipal y la habilitación de una línea 0800 para que los ciudadanos puedan realizar denuncias anónimas sobre narcotráfico. “Necesitamos un Estado que acompañe al vecino en la lucha contra el delito y el narcomenudeo”, remarcó.
Otro de los ejes será la transparencia institucional. En este sentido, el candidato recordó que durante su paso por el Concejo Deliberante transmitía las sesiones en vivo por redes sociales y se comprometió a fortalecer el rol del cuerpo legislativo para garantizar el control al Ejecutivo.
En cuanto a infraestructura, propuso la puesta en valor de los accesos a la ciudad y la ejecución de obras básicas que “devuelvan dignidad a los alberdianos, tras años de abandono”.
Por último, se refirió a la necesidad de un Estado cercano y eficiente. “La asistencia social tiene que canalizarse por las áreas correspondientes, no ser una herramienta política para ganar elecciones. Queremos un municipio al servicio de la gente, no de un grupo reducido”.
“Una verdadera alternativa”
El referente de Cambia Alberdi aseguró que la elección se plantea entre “la continuidad de los Campos o un proyecto distinto y superador”. Y cerró: “Queremos que Alberdi se libere de la opresión y de la postergación. Este es el momento de apostar por una ciudad distinta, con un Estado municipal al lado de los vecinos”.