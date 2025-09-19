Luis Díaz Augier, candidato en Alberdi, apuntó contra el oficialismo: “Se dedicaron a hacer asistencialismo y no a gobernar”

De cara a los comicios del 26 de octubre, Díaz Augier aseguró que su gestión, en caso de ser electo, se enfocará en atender las demandas más urgentes de los vecinos. En primer lugar, planteó la creación de una Secretaría de Seguridad Municipal y la habilitación de una línea 0800 para que los ciudadanos puedan realizar denuncias anónimas sobre narcotráfico. “Necesitamos un Estado que acompañe al vecino en la lucha contra el delito y el narcomenudeo”, remarcó.