¿Crisis en la pareja? Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que encendieron rumores

La aparición de Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat en el Festival de San Sebastián generó revuelo: un gesto y varias fotos encendieron rumores de crisis en la pareja.

Hace 1 Hs

La presencia de Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián no solo representó un nuevo paso en su carrera internacional, sino que también abrió la puerta a especulaciones sobre su vida sentimental. Una serie de fotos junto a su pareja, el conductor Pedro Rosemblat, desató rumores de crisis y posible separación, generando debate inmediato en redes sociales.

El detalle que llamó la atención

La cantante compartió imágenes de su paso por España, desde paseos urbanos hasta la alfombra roja del prestigioso festival. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue el lenguaje corporal que exhibieron en las fotos junto a Rosemblat, tanto en la intimidad del hotel como frente a las cámaras.

Un usuario en Twitter analizó una de las postales:

“Él se inclina, ella está firme. La abraza, pero ella reafirma su liderazgo con la mano por encima de la suya”.

Otros comentarios fueron aún más duros:

“Estos no llegan al verano. No por mala onda, sino porque se siente una vibra rara”.

Incluso en inglés, algunos internautas recurrieron a la llamada Green Line Theory: “Weak man. Dominant woman” (hombre débil, mujer dominante).

Entre complicidad y distancia

Si bien en las publicaciones también se vieron escenas de complicidad —brindis con amigos, paseos por terrazas y momentos de descanso—, gran parte de los comentarios se enfocaron en la aparente distancia emocional y en las expresiones serias de ambos durante las actividades oficiales.

Una pareja en el centro de la escena

Lali Espósito, referente del pop argentino, y Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina y figura ascendente del streaming local, forman una de las parejas más comentadas de los últimos meses. Su relación, que combina la exposición internacional de la cantante con el perfil político y mediático del comunicador, siempre estuvo bajo la lupa.

En esta oportunidad, los looks también jugaron su papel en las interpretaciones: Lali eligió un sofisticado mono negro para la alfombra roja y un saco oversize para los recorridos por San Sebastián, mientras que Pedro optó por un traje clásico y sobrio. Sin embargo, más allá de la moda, la supuesta falta de sincronía entre ambos fue el combustible perfecto para que los rumores de crisis se multiplicaran.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre el tema. Pero lo cierto es que cada gesto, cada postura y cada publicación se transforman en material de análisis para sus seguidores, que esperan ansiosos alguna señal clara sobre el futuro de la pareja.

