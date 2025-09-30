¿Crisis en la pareja? Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que encendieron rumores

En esta oportunidad, los looks también jugaron su papel en las interpretaciones: Lali eligió un sofisticado mono negro para la alfombra roja y un saco oversize para los recorridos por San Sebastián, mientras que Pedro optó por un traje clásico y sobrio. Sin embargo, más allá de la moda, la supuesta falta de sincronía entre ambos fue el combustible perfecto para que los rumores de crisis se multiplicaran.