Lali Espósito reveló un detalle inédito del inicio de su relación con Pedro Rosemblat

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al hablar sin filtros sobre su relación con Pedro Rosemblat, conductor y periodista con quien mantiene un vínculo desde hace más de un año. La artista, conocida por ser reservada con su vida sentimental, se mostró relajada y compartió detalles inéditos sobre cómo nació su romance durante su participación en Cortá por Lozano (Telefe).
Durante la entrevista con Verónica Lozano y la participación de la panelista Juariu, una de las primeras en descubrir el vínculo a través de las redes, Lali confesó que la atracción por Rosemblat surgió incluso antes de conocerse en persona. “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me parecía gracioso”, relató entre risas, dejando en claro que el interés comenzó a través del mundo digital.
La cantante explicó que su primer contacto con Pedro no fue presencial, sino virtual: “Me lo cruzaba en el algoritmo. Había visto cosas de él, no lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Y dije ‘mirá este churro’”, contó divertida.
Con su espontaneidad habitual, Lali detalló cómo fue dando pasos hasta conocerse cara a cara: “Coincidí con gente en común, entonces empecé a preguntar ‘che, este no sé qué’. Pasó un tiempo, y coincidimos en un momento y nos conocimos”. Aunque no brindó demasiados detalles sobre ese primer encuentro, aseguró que la química fue inmediata.
La artista también reflexionó sobre cómo maneja su vida privada en medio del constante interés mediático: “Parece que no, pero yo soy re de la vida privada. Hay cosas mías que nadie se ha enterado nunca. Pero también pasa algo… a veces uno está simplemente conociendo al otro y que se haga público ya te quema”.