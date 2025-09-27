Cambiar estas configuraciones en tu celular puede hacer que tu batería sea inagotable

Idealmente, esta configuración viene activada de fábrica, pero algunas personas la desactivan porque no siempre es precisa. Sin embargo, con el paso de los años, el sensor de luz ambiental de Samsung mejoró su calidad. Tu teléfono Galaxy puede detectar con fiabilidad la iluminación de tu entorno para ajustar automáticamente la luminosidad de la pantalla. Esto garantiza que la pantalla sea más eficiente y no tenga más brillo del necesario.