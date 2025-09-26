Una ola de usuarios se quejó del iPhone 17: ¿qué pasó?

El iPhone 17 apenas debutó hace algunas semanas, sin embargo múltiples usuarios notaron problemas en sus nuevos equipos que están poniendo en duda la calidad de los más recientes terminales de Apple.
El 19 de septiembre, las tres versiones del iPhone 17 llegaron a las tiendas del mundo, a excepción de Argentina donde habrá que esperar un poco más hasta finales de octubre. El nuevo y potente chip A19, cámaras de alta calidad, pantalla Super Retina XDR y el sistema operativo más reciente fueron solo algunos de los grandes anuncios de la empresa. Aunque no se esperaba los inconvenientes que pronto demandarían los usuarios.
Fallas en los nuevos terminales de Apple
Los avances también abarcaron la parte estética de los terminales, pero fueron esas características las que dieron inicio a una oleada de quejas por parte de los usuarios que incluso crearon un nuevo concepto, el "Scratch Gate".
Varios flamantes usuarios del iPhone 17 reportaron que sus dispositivos están siendo víctimas de rayaduras (scratch en inglés), en distintas partes del mismo. Estos detectaron marcas en el vidrio cerámico trasero así como saltos de pintura en el borde del de las cámaras si no las usan con una funda protectora.
Esto es más visible en los modelos con los dos colores que estrena la compañía para esta generación, el azul y en naranja, con una pintura que se aplica sobre cuerpo de aluminio moldeado.
Las denuncias de los usuarios
"El iPone 17 tiene un problema #scratchgate", avispo Federico Ini, periodista colaborador de La Nación en un tuit de X, donde mostró un iPhone 17 Pro Max azul que tenía varias marcas en el vidrio que tapa la batería después de usarlo un par de días, llevándolo en el bolsillo sin funda.
Pero no es el único: varias personas notan que las unidades de exhibición en las tiendas de Apple también muestran marcas de todas las veces que la gente los prueba y los deja cargando en su base magnética. "@Apple lo siento pero #Scratchgate es real y muy decepcionante: una funda ayudaría, pero creo que incluso unos pocos minutos sin funda en el bolsillo con las llaves y el teléfono se dañará. ¡Realmente debería darte vergüenza!", enunció la usuaria Amar Singh (@amisecured) en la misma plataforma.