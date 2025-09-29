Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro: "Aguante la televisión"

Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro
El propio anfitrión de los Martín Fierro y conductor de Gran Hermano ganó el premio más importante de la noche. Santiago del Moro se llevó el Oro, entregado por Rodolfo Barilli de Telefé Noticias. Emocionado, agradeció a los televidentes y aseguró que se trata de un reconocimiento al "esfuerzo y el trabajo". También cerró su discurso con un contundente: "Aguante la televisión".
Producción integral: Telenueve Central (El Nueve)
Telenueve Central fue galardonado con el premio a "Mejor Producción Integral", venciendo a Bake Off Famosos y Survivor, expedición Robinson, dos grandes reality shows de Telefé. De esta manera, El Nueve y el Grupo Octubre concluyen la premiación con cinco premios obtenidos.
Labor en conducción masculina: Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefé)
Del Moro recibió el premio en manos de Susana Giménez, y una vez frente al micrófono, llamó a Guido Kaczka, con quien hoy comparten radio pero que siguen “enfrentados” en la televisión y lo hizo subir al escenario. “Se puede convivir queriendo ganar. Se puede competir desde le compañerismo, desde respetar al otro. Yo lo llamo y le digo barbaridades. Mi mujer siempre me dice que toda la terapia que me falta a mí la tiene él. Somos los dos acuarianos, lo quiero mucho y es un gran conductor”, reveló.
Programa cultural y educativo: Argentina de película (América)
Teté Coustarot triunfó en los MF con el programa, titulado Argentina de Película, con el cual ganó el premio a "Mejor Programa Cultura y Educativo".
Mejor programa de servicios: ADN Buena Salud (TV Pública)
Big show: Bake Off Famosos (Telefé)
La versión de famosos de Bake Off Argentina, con Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, se llevó el premio a "mejor Big Show".
Mejor programa de entretenimiento: Ahora caigo (El Trece)
Del Moro entregó el premio al mejor programa de entretenimientos a Ahora caigo (eltrece). Darío Barassi, en su agradecimiento, señaló que es el cuarto año que se quedan con la estatuilla y explicó que, hacerlo, para él es “un disfrute”. “Me encanta estar esta noche acá, me encanta hacer tele”, compartió.
Actor protagonista de ficción: Gabriel Goity (El Encargado)
Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública, El Nueve)
Mejor programa periodístico: LAM (América)
"Todos los que estamos en el mundo del espectáculos estamos acá para que la pasen bien y sacarlos un rato de la realidad", reflexionó el conductor de LAM, Ángel de Brito, en su breve discurso.
Mejor ficción: Margarita (Telefé)
El elenco de Margarita subió al escenario a recibir el premio y se lo dedicó a Cris Morena, quien no estuvo presente en la ceremonia.
Homenaje a Jorge Lanata
El segundo homenaje de la noche tuvo a Jorge Lanata como su gran protagonista. También hubo para él un repaso de su carrera que incluyó algunos de sus mejores momentos, varias postales de su familia y sus amores y las frases más recordadas en su inconfundible y ronca voz. Ese momento fue el más aplaudido de la noche. En el estudio se encontraban Lola y Bárbara, sus hijas, y la abogada Elba Marcovecchio, su última esposa, junto a sus hijos.
Mejor noticiero nocturno: Telenoche (El Trece)
Telenoche, conducido por Nelson Castro y Dominique Metzger, se llevó el Martín Fierro a Mejor Noticiero Nocturno, y vencieron a América Noticias, de Rolando Graña y Soledad Larghi, y Telefe Noticias, de Rodolfo Barili y equipo. "El periodismo honesto es clave para hacer a las sociedades más plurales y transparentes, algo que necesita la sociedad argentina", remarcó Nelson Castro.
Mejor programa humorístico de actualidad: Pasó en América (América)
Una de las sorpresas de la noche fue el Martín Fierro para el magazine conducido por Sabrina Rojas y Tartu. Todo el equipo de Pasó en América subió a recibirlo entre emocionados e incrédulos. "Este es un programa que empezó solo por dos meses y logramos conquistar a la audiencia", remarcó Sabrina.
Mejor conducción femenina: Susana Giménez (Telefé)
Susana subió al escenario a recibir su distinción y confirmó que no volverá a hacer televisión. "Fui muy feliz haciendo este programa porque conocí a nuevos artistas y futbolistas. Le agradezco a toda la gente que me sigue mirando desde su casa", dijo la conductora.
Mejor autor/guionista: Sebastián Borensztein, Natacha Baravia, Andrés Gelós y Daniel Burman
Los guionistas de Iosi, el espía arrepentido (El Trece) se llevaron el premio por esta serie que explora los atentados más dolorosos de la historia argentina.
Mejor labor humorística: Peto Menahem (La noche perfecta, El Trece)
Revelación: Lola Abraldes (Margarita, Telefé)
El premio Revelación se definió entre tres actores de la tira "Margarita". ¿La triunfadora? Lola Abraldes que interpretó a Daisy en la serie de Telefé y HBO Max.
Mejor director de no ficción: Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024, América)
Vuelve Gran Hermano en un nuevo formato
Santiago del Moro también confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano - Generación Dorada. Será en febrero de 2026.
Mejor Magazine: DDM (América)
El programa conducido por Mariana Fabbiani celebra sus 10 años con un Martín Fierro. "Hacer televisión no solo es entretener, es generar empatía e interpelar. Este premio es de todo el equipo que hace este programa, y en especial al de América", reflexionó Fabbiani muy emocionada por el reconomiento.
Mejor jurado de la TV argentina: Bake Off Famosos (Telefé)
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular se llevaron el premio como Mejor Jurado de la televisión argentina. "Hacer este programa fue un lujo y una experiencia muy divertida", agradeció Maru.
Momento "In memoriam"
Los Martín Fierro incluyeron su momento "In Memoriam" para recordar a los periodistas, actores, actrices, e integrantes de la industria de la TV argentina que fallecieron en el último año. Entre ellos Alejandra Darín, Antonio Gasalla, Alberto Martín y René Bertrand. El momento estuvo musicalizado por el compositor Ezequiel Silberstein y el Ensamble Musical de Buenos Aires.
Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefé)
"Seguiré creyendo siempre en el periodismo decente y en la ética que debe rodear a esta labor. Quiero decirle a los jóvenes que si les quema la verdad, les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos sigan matando pibas, bienvenidos", expresó Barili durante su discurso en una mención especial al triple crimen de Brenda, Morena y Lara en Florencia Varela.
Actriz protagónica de ficción: Isabel Macedo (Margarita)
Isabel Macedo se llevó el premio a Mejor Actriz por su participación en Margarita, la serie de Telefé y HBO Max. La actriz resaltó el esfuerzo de todos sus compañeros y le dedicó el premio a su marido, Juan Manuel Urtubey, a sus dos hijas y a su mamá.
Compartió la terna con Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido – El Trece) y Carla Peterson (Terapia alternativa – El Trece).
Mejor director: Mariano Cohn y Gastón Duprat
Los directores de El Encargado y Terapia Alternativa se llevaron el reconomiento a la mejor dirección.
Mejor reality: Gran Hermano
"Este programa le ha dado mucha vida a la televisión", resumió Santiago del Moro, el conductor del reality de Telefé que dentro de poco tiempo tendrá una nueva edición.
Mejor programa de interés general: Susana Giménez (Telefé)
La conductora agradeció a todo su equipo por convencerla de hacer la entrevista a su mítico personaje La Mary con Inteligencia Artificial. Susana también pidió que la televisión se mantenga firme, unida, y que sigan creciendo las producciones. "No me gustan la grietas", sentenció antes de despedirse.
Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita, Telefé)
Julia le dedicó un especial saludo a la creadora de Margarita, Cris Morena. "Es un placer trabajar con vos. Gracias por no bajar los brazos y seguir adelante. Todos te acompañamos", manifestó la actriz en alusión al reciente fallecimiento de Mila, la nieta de la productora.
Mejor programa de gastronomía: Qué mañana (El Nueve)
El programa de El Nueve, que hasta el año pasado estuvo conducido por Mariano Peluffo, se quedó con la estatuilla a lo mejor del rubro culinario.
El Mundial 2026 se verá por la pantalla de Telefé
La ceremonia de los Martín Fierro fue la ocasión ideal para que Telefe confirme que el próximo año transmitirá el Mundial de Fútbol para todos los argentinos.
Branded Content: El Gran Bartender (Telefé)
El reality producido por Gancia y conducido por Diego Poggi para Telefe se llevó el premio a Mejor Branded Content o mejor contenido patrocinado.
Mejor programa deportivo: Copa América (Telefé)
La transmisión de la Copa América, a cargo de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, por la pantalla de Telefe, se llevó un Martín Fierro.
Martín Fierro a la leyenda de la televisión: Mirtha Legrand
Los Martín Fierro arrancaron con un reconocimiento especial a Mirtha Legrand, quien recibió el premio a la leyenda de la televisión argentina. Fue, sin dudas, uno de los momentos más emotivos de la noche.
Tras la proyección de un video que repasó la trayectoria de La Chiqui, los invitados la aplaudieron de pie y ella, emocionada hasta las lágrimas, recibió la estatuilla en manos de Luis Ventura. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto?”, se sinceró. “Les quiero agradecer muchísimo. Que le he dado mi vida a esta profesión es cierto. He empezado a los 14 años”, resaltó. “Este es el número 42. No lo tomen como una vanidad. Simplemente es una observación”, resaltó con el premio en la mano. “Me siento feliz de haber venido”.
Mejor actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido, El Trece)
Marco Caponi le dedicó su premio a los familiares de las víctimas de los atentados terroristas "que siguen esperando justicia", además hizo una mención especial para la industria del entretenimiento argentina. "Que siga creciendo la ficción, que recuperemos la industria nacional, que se siga apostando fuerte a nuestro cine, al teatro, a nuestra idiosincrasia, y que no nos falten el respeto porque lo que hacemos es vocación", sentenció.
Viajes/Turismo: Resto del Mundo (Canal 13)
Resto del mundo, conducido por Federico Bal, ganó el Martín Fierro por segundo año consecutivo.
Mejor cronista/movilero: Oliver Quiroz
"Quiero agradecer a mi casa, que es América, que me abrió las puertas y a mi familia, que es A la tarde, siempre quise ser parte. Es un programa que se hace día a día para buscar las noticias. Les agradezco a todos los famosos que me dieron notas. La televisión es lo más lindo que puede existir", expresó el Oliver Quiroz, a quien muchos consideran una revelación en la televisión.
Mejor musical: Planeta 9 (El Nueve)
Maia Chacra y Edith Hermida agradecieron el premio. “Por más programas de música en la televisión argentina”, compartió la también panelista de Bendita, y se ilusionó con una segunda temporada del ciclo, hoy sin aire en la televisión.
Mejor noticiero diurno: El noticiero de la gente (Telefé)
"Nuestro premio es que la gente nos elija pero el Martín Fierro es muy importante para nosotros, por eso lo esperábamos tanto", dijo Germán Paoloski, conductor del noticiero. Milva Castellini, por su parte, agradeció a los movileros y periodistas que día a día salen a la calle a buscar las noticias.
Mejor aviso publicitario: Contexto Argentino (Mercado Libre)
Mejor panelista: David Kablin (Todas las tardes, El Nueve)
El periodista recibió su primer Martín Fierro y aprovechó su tiempo frente al micrófono para agradecer a todo el equipo "que hace posible nuestro trabajo día a día". También mencionó a su familia e hizo una especial mención contra el antisemitismo, a la que calificó como una conducta que atrasa. "Que se ponga fin al terrorismo y que vuelva la paz", expresó.
Luis Ventura: "Aguante la televisión"
"Aguante la televisión", fueron las palabras de bienvenida del presidente de APTRA, Luis Ventura, a los invitados a la gran gala de los Martín Fierro 2025. En su discurso, el periodista destacó la relevancia de la televisión argentina a nivel internacional, y agradeció a los auspiciantes. También pidió un acuerdo en la negociaciones salariales de los trabajadores de la radio y la televisión.