Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro: "Aguante la televisión"

Martín Fierro a la leyenda de la televisión: Mirtha Legrand

Los Martín Fierro arrancaron con un reconocimiento especial a Mirtha Legrand, quien recibió el premio a la leyenda de la televisión argentina. Fue, sin dudas, uno de los momentos más emotivos de la noche.

Tras la proyección de un video que repasó la trayectoria de La Chiqui, los invitados la aplaudieron de pie y ella, emocionada hasta las lágrimas, recibió la estatuilla en manos de Luis Ventura. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto?”, se sinceró. “Les quiero agradecer muchísimo. Que le he dado mi vida a esta profesión es cierto. He empezado a los 14 años”, resaltó. “Este es el número 42. No lo tomen como una vanidad. Simplemente es una observación”, resaltó con el premio en la mano. “Me siento feliz de haber venido”.