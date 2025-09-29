Premios Martín Fierro 2025: a qué hora son, dónde verlos y la lista completa de nominados

La gran noche de la televisión argentina llega este lunes 29 de septiembre, cuando la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregue los Premios Martín Fierro de Televisión 2025. La gala, que reconocerá a lo mejor de la pantalla chica, se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y tendrá transmisión en vivo a través de Telefe.
La conducción estará una vez más en manos de Santiago del Moro, figura central del canal y actual presentador de Gran Hermano. El evento comenzará a las 21 horas, aunque desde las 19 se podrá seguir la tradicional alfombra roja, con la llegada de las principales figuras del espectáculo.
Margarita, la gran favorita
En esta edición se entregarán premios en 35 ternas y la ficción Margarita, emitida por Telefe, parte como la gran favorita con 9 nominaciones. La serie competirá en categorías clave como Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg), Actriz de reparto (Julia Calvo), Actor de reparto (Rafael Ferro), Guion (Leandro Calderone y Cris Morena) y Dirección (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).
Por su parte, Iosi, el espía arrepentido, de Eltrece, consiguió 6 nominaciones, entre ellas las de Natalia Oreiro como actriz protagónica y Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi como actores de reparto.
Otras producciones con gran presencia son Bake Off Famosos (Telefe) y El Encargado (Eltrece), ambas con 4 nominaciones.
Algunos de los principales nominados
Reality: Cantando 2024 (América), Gran Hermano 2024 (Telefe), Survivor, Expedición Robinson (Telefe).
Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe); Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino (Cantando 2024 – América).
Ficción: El Encargado (Eltrece), El Método (El Nueve), Iosi, el espía arrepentido (Eltrece), Margarita (Telefe).
Labor periodística femenina: Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece), Soledad Larghi (América Noticias – América), Romina Manguel (Opinión pública – El Nueve), Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias – Telefe).
Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe Noticias), Nelson Castro (Telenoche – Eltrece), Claudio Rígoli (Telenueve Central – El Nueve).
Actor protagonista de ficción: Guillermo Francella (El Encargado – Eltrece), Gabriel Goity (El Encargado – Eltrece), Benjamín Vicuña (Terapia alternativa – Eltrece).
Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe), Natalia Oreiro (Santa Evita / Iosi – Eltrece), Carla Peterson (Terapia alternativa – Eltrece).
La lista completa incluye ternas de entretenimiento, periodismo, conducción, panelistas, noticieros, programas de servicio, humorísticos, culturales, deportivos y branded content, entre otras.
Dónde ver la transmisión
La gala de los Martín Fierro de Televisión 2025 podrá seguirse en vivo por Telefe desde las 21 horas, con la previa de la alfombra roja a partir de las 19.