Premios Martín Fierro 2025: a qué hora son, dónde verlos y la lista completa de nominados

La gran noche de la televisión argentina llega este lunes 29 de septiembre, cuando la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregue los Premios Martín Fierro de Televisión 2025. La gala, que reconocerá a lo mejor de la pantalla chica, se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y tendrá transmisión en vivo a través de Telefe.