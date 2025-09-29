Secciones
El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

La mínima fue de 12 °C. Un frente nuboso ingresaría por la noche. El pronóstico para el inicio de la semana.

PESADO. El lunes estará caluroso y muy soleado en toda la provincia.
Hace 2 Hs

La semana comenzará con mucho calor en Tucumán mientras que el pronóstico del tiempo anticipa para mañana una jornada lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura. La máxima de hoy rondaría los 32 °C. 

Con una mínima de 12 °C, las primeras horas del lunes estuvieron frescas mientras que la humedad fue superior al 65%. La visibilidad fue inferior a los siete kilómetros y la nubosidad fue de alrededor del 25%. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura ascenderá hacia el mediodía para llegar a los 26 °C, con un cielo despejado y una humedad del 35%. Los vientos serán suaves del sector sudeste. 

El cielo continuará despejado durante la tarde mientras que la temperatura subirá hasta los 32 °C. La nubosidad será inferior al 10% y la humedad bajará hasta el 25%. Los vientos serán moderados del sudoeste. 

Para la noche la temperatura se contraerá hasta los 20 °C, mientras que el cielo continuará despejado. La humedad subirá hasta el 50% cerca de la medianoche. Los vientos soplarán desde el oeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el SMN pronostican para mañana nubosidad variable durante las primeras horas y algunos chubascos, que se extenderían hasta después del mediodía. La temperatura mínima sería de 16 °C mientras que la máxima no superaría los 22 °C.

Para el miércoles el cielo se mantendría mayormente cubierto. La temperatura mínima sería de 16 °C y la máxima de 25 °C. Las condiciones del tiempo serían parecidas el jueves, aunque con algo más de sol y una máxima de 28 °C. El viernes, el sábado y el domingo la nubosidad sería variable y la máxima superaría los 31 °C.

