Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

La superficie del territorio argentino se encuentra en una alerta que divide la zona sur del resto del país. La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que recae sobre Chubut, Santa Cruz y una parte de Tierra del Fuego, incluyendo a las Islas Malvinas, tendrá vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.