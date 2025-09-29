Secciones
Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

La alerta meteorológica emitida en la madrugada de este lunes 29 de septiembre a las 6:15 horas advierte que la misma podría durar hasta el miércoles.

Hace 1 Hs

La superficie del territorio argentino se encuentra en una alerta que divide la zona sur del resto del país. La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que recae sobre Chubut, Santa Cruz y una parte de Tierra del Fuego, incluyendo a las Islas Malvinas, tendrá vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

La alerta meteorológica emitida en la madrugada de este lunes 29 de septiembre a las 6:15 horas advierte que la misma podría durar hasta el miércoles de esta semana. Incluso podría seguir extendiéndose en el tiempo, pero achicando las zonas geográficas afectadas.

Vientos fuertes en provincias de Argentina

Durante, al menos, los primeros tres días de la semana las provincias de Chubut y Santa Cruz y una porción de Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas. Se esperan vientos fuertes con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h provenientes del sector oeste.

La alerta amarilla implica que existen posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel, la población debe estar atenta e informarse activamente, ya que la situación podría requerir alguna acción a corto o mediano plazo. Es importante recordar que, incluso bajo alerta amarilla, podrían registrarse eventos de intensidad severa, especialmente en el caso de tormentas.

Recomendaciones de seguridad

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar todos los elementos que puedan volarse o desprenderse con el viento. Además, es fundamental mantenerse informado por las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y un teléfono.

La zona sur de Argentina deberá cumplir con las precauciones mínimas para evadir daños o heridos letales. Sin embargo, durante los próximos días, varias zonas de las provincias afectadas dejarán de estar bajo el amarillo de la alerta.

