Secciones
Política

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Según la información que maneja la Justicia, cuando Javier "Chucky" Casanova era trasladado al penal de Benjamín Paz, su hermana habría subido un posteo en redes amenazando al mandatario.

Osvaldo Jaldo. ARCHIVO LA GACETA/ Foto de Diego Aráoz Osvaldo Jaldo. ARCHIVO LA GACETA/ Foto de Diego Aráoz
Hace 2 Hs

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de las amenazas que habrían sido lanzadas en redes sociales por familiares de Javier “Chucky” Casanova, delincuente con amplio prontuario que fue trasladado el sábado pasado al penal de Benjamín Paz con prisión preventiva. En los mensajes se habrían dirigido advertencias contra el propio mandatario, el jefe de Policía Joaquín Girvau y el jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán.

“Desde el primer día fuimos claros: vinimos a poner orden y lo estamos cumpliendo a rajatabla porque se acabó la impunidad en Tucumán”, sostuvo Jaldo. Y advirtió: “A nosotros con amenazas no nos van a amedrentar. Al contrario, vamos más a fondo”.

El mandatario destacó que la política de seguridad busca desarticular tanto a los llamados “soldaditos” como a las estructuras económicas que sostienen al narcotráfico. “Ya tenemos secuestradas camionetas 4x4 de último modelo, propiedades, armas de guerra, grandes cantidades de drogas y dinero. El objetivo es cortar la cadena económica que alimenta a las bandas”, explicó.

En ese sentido, adelantó que la ofensiva se extiende también a los bienes de los familiares de los delincuentes. “Son cómplices directos de las actividades criminales. No vamos a permitir que se sigan enriqueciendo a costa del sufrimiento de los tucumanos”, dijo.

Jaldo recordó que en las últimas semanas se realizaron “once, doce allanamientos en un solo día”, con resultados que incluyeron detenciones de peso en Benjamín Paz y el secuestro de arsenales de alto calibre. “Antes los tucumanos se encerraban con rejas mientras ellos paseaban. Eso se terminó”, dijo.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

El gobernador en uso de licencia, además, remarcó la coordinación con el Poder Judicial y fuerzas federales, y aseguró que el Operativo Lapacho permitió reforzar los casi veinte pasos formales y clandestinos en la frontera norte de la provincia. “Cuando fallan los controles en Jujuy o Salta, nosotros tenemos nuestra propia frontera”, puntualizó.

En plena campaña como candidato a diputado nacional por el Frente Tucumán Primero, Jaldo afirmó que las intimidaciones no alterarán su agenda política. “No es la primera vez que me amenazan. Se terminó la puerta giratoria. Con el nuevo Código Procesal Penal los delincuentes no salen”, afirmó.

Finalmente, el mandatario defendió los resultados de la política de seguridad con cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ubican a Tucumán entre las provincias que más redujeron los homicidios en los últimos quince años. “Pregunten cuántas veces amenazaron a gobernadores anteriores. Ninguna, porque nunca se actuó con esta firmeza. Hoy el territorio lo tiene el Estado, no la delincuencia. Y vamos a fondo, caiga quien caiga”, sentenció.

Temas Osvaldo JaldoCaiga Quien CaigaCódigo Procesal PenalGustavo Beltrán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno anunció un aumento en la Tarjeta Alimentaria Independencia: de cuánto será

El Gobierno anunció un aumento en la Tarjeta Alimentaria Independencia: de cuánto será

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
4

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
5

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
6

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Más Noticias
Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Comentarios