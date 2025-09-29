Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Finalmente, el mandatario defendió los resultados de la política de seguridad con cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ubican a Tucumán entre las provincias que más redujeron los homicidios en los últimos quince años. “Pregunten cuántas veces amenazaron a gobernadores anteriores. Ninguna, porque nunca se actuó con esta firmeza. Hoy el territorio lo tiene el Estado, no la delincuencia. Y vamos a fondo, caiga quien caiga”, sentenció.