Secciones
Mundo

En la previa de su encuento con Netanyahu, Donald Trump aseguró que hay una "oportunidad real" para terminar la guerra en Gaza

"Estamos todos a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", afirmó el mandatario republicano en sus redes sociales.

Donald Trump. FOTO X Donald Trump. FOTO X
Hace 2 Hs

En la previa de la reunión bilateral que mantendrá este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Donald Trump sostuvo que existe "una oportunidad real" para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en la Franja de Gaza.

"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente. Estamos todos a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social. 

Aunque no brindó mayores detalles, el vicepresidente J.D. Vance confirmó que importantes funcionarios están participando de las negociaciones.

La administración Trump trabaja en un plan de paz de 21 puntos que, según adelantó CNN, contempla la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás y una propuesta para "el día después", que incluiría un gobierno previsional conformado por un organismo internacional y un comité palestino.

En busca de la paz

El plan no establece una fecha concreta para la transferencia del poder a la Autoridad Palestina, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, pero sí prevé una retirada gradual de las tropas israelíes y excluye cualquier participación de Hamás en el futuro gobierno.

Sin embargo, la propuesta podría generar tensiones con Netanyahu, quien ha rechazado en varias ocasiones reconocer un Estado palestino o permitir que la Autoridad Palestina gobierne Gaza. El viernes pasado, mientras Trump mostraba optimismo sobre un acuerdo, el primer ministro israelí aseguró que continuará la guerra hasta que Hamás sea destruido.

Aunque el plan no implica un reconocimiento formal de Palestina como Estado por parte de Estados Unidos, sí reconoce que se trata de una aspiración del pueblo palestino. Además, establece que los habitantes de Gaza no podrán ser desplazados, una medida que aumenta la presión internacional sobre Netanyahu.

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelFranja de GazaBenjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
4

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
5

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
6

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Más Noticias
Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Comentarios