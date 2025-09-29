En la previa de su encuento con Netanyahu, Donald Trump aseguró que hay una "oportunidad real" para terminar la guerra en Gaza

En la previa de la reunión bilateral que mantendrá este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Donald Trump sostuvo que existe "una oportunidad real" para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en la Franja de Gaza.
"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente. Estamos todos a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Aunque no brindó mayores detalles, el vicepresidente J.D. Vance confirmó que importantes funcionarios están participando de las negociaciones.
La administración Trump trabaja en un plan de paz de 21 puntos que, según adelantó CNN, contempla la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás y una propuesta para "el día después", que incluiría un gobierno previsional conformado por un organismo internacional y un comité palestino.
En busca de la paz
El plan no establece una fecha concreta para la transferencia del poder a la Autoridad Palestina, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, pero sí prevé una retirada gradual de las tropas israelíes y excluye cualquier participación de Hamás en el futuro gobierno.
Sin embargo, la propuesta podría generar tensiones con Netanyahu, quien ha rechazado en varias ocasiones reconocer un Estado palestino o permitir que la Autoridad Palestina gobierne Gaza. El viernes pasado, mientras Trump mostraba optimismo sobre un acuerdo, el primer ministro israelí aseguró que continuará la guerra hasta que Hamás sea destruido.
Aunque el plan no implica un reconocimiento formal de Palestina como Estado por parte de Estados Unidos, sí reconoce que se trata de una aspiración del pueblo palestino. Además, establece que los habitantes de Gaza no podrán ser desplazados, una medida que aumenta la presión internacional sobre Netanyahu.