Agenda interna en Diputados: sin sesiones a la vista
Dispersada la posibilidad de que haya una sesión especial esta semana, la Cámara de Diputados tendrá nueve reuniones de comisión este martes. Los platos fuertes de la jornada serán el dictamen de la modificación a la Ley 26.122 (marco regulatorio de los DNU) en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, y también las informativas de las Investigadoras del Caso $Libra y fentanilo contaminado.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado tendrá su segunda reunión informativa, en presencia de familiares de las víctimas y con el objetivo de aprobar la petición de informes a organismos públicos.

El plato fuerte de la jornada será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento den cumplimiento al emplazamiento aprobado en el recinto y en reunión plenaria pasen a la firma el dictamen de la modificación al marco regulatorio de los DNU establecidos en la Ley 26.122.

Presupuesto 2026: arrancó el tratamiento en Diputados, en un contexto marcado por el apoyo financiero de EE.UU.

Presupuesto 2026: arrancó el tratamiento en Diputados, en un contexto marcado por el apoyo financiero de EE.UU.

Con una segura ausencia de los funcionarios citados en la última reunión, la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra recibirá declaraciones testimoniales de nuevos invitados y, culminadas las intervenciones, procederán a aprobar nuevas citaciones y nuevos pedidos judiciales para la comparecencia de los ministros convocados.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la Nación$Libra
