Presupuesto 2026: arrancó el tratamiento en Diputados, en un contexto marcado por el apoyo financiero de EE.UU.

En paralelo, la oposición volverá a poner el foco sobre el endeudamiento externo. Legisladores de distintos bloques insisten en que cualquier compromiso financiero futuro debe contar con la aprobación del Congreso. Esta postura cobra mayor relevancia tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que se están negociando con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) una línea swap por U$S20.000 millones. Al tratarse de una operación atribuida al BCRA, desde el oficialismo sostienen que no requiere intervención legislativa, consignó el diario "Ámbito".