Santoral del 5 de octubre: día de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia

Conocé todos los santos y beatos recordados en esta fecha.

Santoral del 5 de octubre: día de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia
Hace 7 Hs

El calendario litúrgico recuerda hoy a Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca conocida como la “apóstol de la Divina Misericordia”. Su vida y su espiritualidad se centraron en difundir el mensaje de confianza en Jesús y en la infinita misericordia de Dios.

Nacida en 1905 en Glogowiec, Polonia, Faustina ingresó a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. En su diario espiritual relató las visiones y mensajes que recibía de Cristo, entre ellos la devoción a la imagen de Jesús Misericordioso con la inscripción: “Jesús, en ti confío”. Murió el 5 de octubre de 1938 y fue canonizada por el papa Juan Pablo II en el año 2000.

Además de Santa Faustina Kowalska, el santoral del 5 de octubre recuerda a otros santos y beatos, entre ellos: San Froilán de León, obispo y patrono de la diócesis leonesa; San Plácido mártir y sus compañeros; San Atilano de Zamora, primer obispo de esa diócesis; y el beato Francisco Xavier Seelos, sacerdote redentorista alemán.

