Santoral del 5 de octubre: día de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia

Nacida en 1905 en Glogowiec, Polonia, Faustina ingresó a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. En su diario espiritual relató las visiones y mensajes que recibía de Cristo, entre ellos la devoción a la imagen de Jesús Misericordioso con la inscripción: “Jesús, en ti confío”. Murió el 5 de octubre de 1938 y fue canonizada por el papa Juan Pablo II en el año 2000.