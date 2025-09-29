Secciones
Santoral del 30 de septiembre: ¿qué santos se celebran en esta fecha?

Se destaca la figura de San Jerónimo, Doctor de la Iglesia y traductor de la Biblia al latín.

Santoral del 30 de septiembre: ¿qué santos se celebran en esta fecha?
30 de septiembre de 2025. Como cada día, la Iglesia católica recuerda a diferentes santos y beatos. El santoral del 30 de septiembre tiene como figura principal a San Jerónimo, Doctor de la Iglesia y uno de los traductores más influyentes de la Biblia.

¿Quién fue San Jerónimo?

San Jerónimo (347-420) nació en Estridón, en la región de Dalmacia (actual Croacia). Es recordado como sacerdote, confesor, traductor y doctor de la Iglesia.

Su obra más destacada es la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, texto que se convirtió en la versión oficial utilizada por la Iglesia durante siglos.

Además, fue un gran estudioso de las Escrituras, dedicó su vida a la oración, a la vida ascética y al trabajo intelectual. Murió en Belén en el año 420.

Por su profunda erudición y amor a la Palabra de Dios, es considerado patrono de los traductores, bibliotecarios y arqueólogos.

Otros santos del 30 de septiembre

Además de San Jerónimo, la Iglesia también conmemora en esta fecha a:

San Gregorio el Iluminador, obispo y apóstol de Armenia.

San Honorio de Canterbury, arzobispo y misionero en Inglaterra.

Beato Federico Albert, sacerdote italiano dedicado a la atención de los más pobres.

Por qué es importante el santoral

El santoral católico no solo recuerda la vida de santos y beatos, sino que también invita a los fieles a reflexionar sobre sus virtudes, ejemplos de fe y compromiso con la comunidad cristiana.

Para quienes celebran su onomástico este 30 de septiembre, es una ocasión especial para renovar la fe y agradecer.


