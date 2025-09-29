¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

La brecha cambiaria en la Argentina volvió a ampliarse este lunes, luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara el viernes nuevas restricciones cruzadas para limitar maniobras especulativas conocidas como “rulo”. En este contexto, las cotizaciones del dólar y los tipos de cambio financieros muestran fuertes movimientos al alza.
Cotización del dólar oficial hoy
El dólar mayorista cotiza a $1358,12, lo que representa una suba de $28,66 (+2,16%) frente al cierre del viernes.
El dólar minorista oficial se vende a $1380 en el Banco Nación, con un aumento de $30 (+2,2%). El promedio entre bancos es de $1374,68, según el relevamiento del BCRA.
Dólar MEP y contado con liquidación (CCL)
Los tipos de cambio financieros también operan en alza:
Dólar MEP: $1448,50 (+1,2%), con una diferencia de $68,5 respecto del minorista.
Dólar CCL: $1488 (+1,2%), con una brecha de 9,5% frente al mayorista.
Con este escenario, la brecha cambiaria entre el mayorista y el CCL llega a $129,88.
Restricciones del Banco Central y su impacto
Las nuevas medidas del BCRA establecen que quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán venderlos en el financiero durante 90 días. El objetivo es frenar el arbitraje y permitir que el Tesoro disponga de más divisas.
Sin embargo, economistas advierten que la medida podría alimentar la brecha cambiaria y mantener la presión sobre los mercados paralelos.
Bonos, riesgo país y Bolsa
Los bonos soberanos muestran comportamientos mixtos: los Bonares caen hasta 1,23% y los Globales suben 6,67%.
El riesgo país avanza 30 unidades y se ubica en 1088 puntos básicos (+2,84%).
La Bolsa porteña se mantiene estable en 1.790.847 unidades, con subas en Banco Supervielle (+1,8%), IRSA (+1,7%) y Aluar (+1,4%). Entre las bajas se destacan Transener (-1,9%), Sociedad Comercial del Plata (-1,3%) y Metrogas (-1,3%).
En resumen
El dólar oficial sube a $1380 en el Banco Nación, el MEP se acerca a $1450 y el CCL roza los $1490, en medio de nuevas restricciones del BCRA que buscan controlar la demanda, pero que podrían intensificar la brecha cambiaria en las próximas semanas.