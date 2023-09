Encuentro de la ACDE: ¿por qué el propósito es fundamental para una empresa?

Construir equipos de trabajo en base a la diversidad es el signo de estos tiempos en las organizaciones. La heterogeneidad del capital humano es tal que si los jóvenes no se nutren con la experiencia de los mayores y estos, a su vez, no experimentan la educación continua, es probable que el propósito de la compañía no se cumpla. En consecuencia, las proyecciones personales y comerciales pueden naufragar. En todo este proceso, la comunicación entre líderes y el personal es vital. De esto se debatió en el Primer Panel de “Gestión del Talento” del Tercer Encuentro de Empresarios del Norte Argentino, que se desarrolla en el Hilton Garden Inn Tucumán, y que es organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) Tucumán.